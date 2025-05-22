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Трамп сделал заявление после гибели сотрудников посольства Израиля в США - РИА Новости, 22.05.2025
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07:31 22.05.2025 (обновлено: 07:39 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/tramp-2018395629.html
Трамп сделал заявление после гибели сотрудников посольства Израиля в США
Трамп сделал заявление после гибели сотрудников посольства Израиля в США - РИА Новости, 22.05.2025
Трамп сделал заявление после гибели сотрудников посольства Израиля в США
Президент США Дональд Трамп после стрельбы с двумя погибшими у еврейского музея в Вашингтоне заявил в соцсети Truth Social, что "основанные на антисемитизме"... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T07:31:00+03:00
2025-05-22T07:39:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после стрельбы с двумя погибшими у еврейского музея в Вашингтоне заявил в соцсети Truth Social, что "основанные на антисемитизме" убийства должны прекратиться.Ранее телеканал NBC сообщил, что подозреваемый в стрельбе с двумя погибшими у еврейского музея в Вашингтоне выкрикивал пропалестинский лозунг."Эти ужасные убийства в Вашингтоне, очевидно основанные на антисемитизме, должны сейчас же прекратиться! Ненависти и радикализму нет места в США", - написал Трамп.Трамп также выразил соболезнования семьям погибших при нападении.Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что два сотрудника посольства Израиля были убиты у еврейского музея в Вашингтоне. Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон на своей странице в соцсети X назвал нападение "подлым актом антисемитского терроризма".
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в мире, дональд трамп, вашингтон, израиль, сша
В мире, Дональд Трамп, Вашингтон, Израиль, США
Трамп сделал заявление после гибели сотрудников посольства Израиля в США

Трамп: убийства, основанные на антисемитизме, должны прекратиться

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после стрельбы с двумя погибшими у еврейского музея в Вашингтоне заявил в соцсети Truth Social, что "основанные на антисемитизме" убийства должны прекратиться.
Ранее телеканал NBC сообщил, что подозреваемый в стрельбе с двумя погибшими у еврейского музея в Вашингтоне выкрикивал пропалестинский лозунг.
"Эти ужасные убийства в Вашингтоне, очевидно основанные на антисемитизме, должны сейчас же прекратиться! Ненависти и радикализму нет места в США", - написал Трамп.
Трамп также выразил соболезнования семьям погибших при нападении.
Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что два сотрудника посольства Израиля были убиты у еврейского музея в Вашингтоне. Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон на своей странице в соцсети X назвал нападение "подлым актом антисемитского терроризма".
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