https://ria.ru/20250522/tramp-2018395629.html

Трамп сделал заявление после гибели сотрудников посольства Израиля в США

Трамп сделал заявление после гибели сотрудников посольства Израиля в США - РИА Новости, 22.05.2025

Трамп сделал заявление после гибели сотрудников посольства Израиля в США

Президент США Дональд Трамп после стрельбы с двумя погибшими у еврейского музея в Вашингтоне заявил в соцсети Truth Social, что "основанные на антисемитизме"... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T07:31:00+03:00

2025-05-22T07:31:00+03:00

2025-05-22T07:39:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после стрельбы с двумя погибшими у еврейского музея в Вашингтоне заявил в соцсети Truth Social, что "основанные на антисемитизме" убийства должны прекратиться.Ранее телеканал NBC сообщил, что подозреваемый в стрельбе с двумя погибшими у еврейского музея в Вашингтоне выкрикивал пропалестинский лозунг."Эти ужасные убийства в Вашингтоне, очевидно основанные на антисемитизме, должны сейчас же прекратиться! Ненависти и радикализму нет места в США", - написал Трамп.Трамп также выразил соболезнования семьям погибших при нападении.Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что два сотрудника посольства Израиля были убиты у еврейского музея в Вашингтоне. Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон на своей странице в соцсети X назвал нападение "подлым актом антисемитского терроризма".

https://ria.ru/20250430/london-2014376188.html

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в мире, дональд трамп, вашингтон, израиль, сша