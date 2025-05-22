https://ria.ru/20250522/tramp-2018331451.html

Трамп рассказал Украине и Европе самое страшное про Россию

Трамп рассказал Украине и Европе самое страшное про Россию - РИА Новости, 22.05.2025

Трамп рассказал Украине и Европе самое страшное про Россию

С Россией можно работать. С ней нужно выстраивать отношения. Потому что на хороших отношениях с Россией можно хорошо зарабатывать. Только относиться к России... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T08:00:00+03:00

2025-05-22T08:00:00+03:00

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С Россией можно работать. С ней нужно выстраивать отношения. Потому что на хороших отношениях с Россией можно хорошо зарабатывать. Только относиться к России нужно с уважением и разговаривать с ней надо на равных.Все это примерно так прямо и было написано в знаменитом посте Трампа по итогам созвона с Владимиром Путиным. Соответствующий абзац достоин дословного цитирования. "Россия хочет развернуть масштабную торговлю с Соединенными Штатами после завершения этой катастрофической кровавой бойни, и я поддерживаю эту идею. У России есть колоссальные возможности для создания рабочих мест и наращивания благосостояния. Ее потенциал безграничен. Украина также может стать крупным бенефициаром торговых отношений при восстановлении своей страны".Рабочие места и благосостояние имеются в виду прежде всего американские, но не только. Слова "торговля" и "безграничен" в оригинальном тексте на английском написаны заглавными буквами.Для Украины и почти всех стран ЕС (особенно восточноевропейских) эти слова — хуже всего, что Трамп говорил и делал до этого. Речь не о текущей ситуации, не в увиденном многими намеке на то, что президент США "продал" Украину Путину в обмен на некие вполне конкретные вещи, измеряемые в долларах. Речь о вопросах куда более важных. Смыслообразующих. Лидер самой могущественной страны мира обессмыслил для своих сателлитов стратегический выбор, который они сделали, и жизнь, которой они теперь живут.Европейские страны в самом деле самоутверждаются в мире и строят свое будущее за счет России. Но не за счет прагматического сотрудничества, а за счет борьбы с ней. Чем ближе эти страны к российской границе, тем активнее эта деятельность и тем завиральнее мечты о том, как они будут делить российские богатства после коллективной победы над русскими.Россия — колосс на глиняных ногах, который можно подчинить и сломать, и все, что для этого нужно, — побольше решительности. Альтернативная точка зрения, согласно которой Россия — сильный и самодостаточный мировой игрок, к которому нужно относиться с уважением, не лезть во внутренние дела и развивать добрососедские отношения (на которых в итоге заработаешь больше, чем на конфронтации), в Европе презрительно называется "финляндизация". Речь об особых отношениях Хельсинки с Советским Союзом после Второй мировой войны, когда Финляндия в обмен на нейтралитет и отсутствие военных угроз для СССР на ее северо-западной границе получила от Москвы режим льготной торговли и в результате из отсталой окраины Российской империи превратилась в одну из передовых экономик мира.Профессиональными борцами с "финляндизацией" Европы 30 лет были страны Прибалтики, для которых после выхода из состава СССР, казалось, и варианта другого не было, кроме как развиваться по финской модели. Но нет. Латвия, Литва и Эстония вступили в НАТО, превратили себя в полигон и военный плацдарм у российских границ, а во внешней политике выбрали истерически-антироссийскую линию. Мысль о том, что местные экономики при такой внешней политике нежизнеспособны, постепенно сделалась в Прибалтике маргинальной, а сейчас на ней вовсе табу. При этом пытаться опровергнуть реальность и доказать свою экономическую успешность в Прибалтике уже перестали. Да, не жируем, живем аскетической жизнью праведников — для нас моральная правота важнее презренных денег. Поэтому принципами не поступимся и отношения к Москве не изменим. И потом, должна же эта Россия в конце концов развалиться от наших санкций!При всей сомнительности постсоветских итогов Прибалтики по ее пути сегодня идет почти вся Европа. Уже и немцы с мазохистским восторгом душат собственную промышленность, запрещая самим себе дешевый российский газ. От финской модели отказалась сама Финляндия, которая с позапрошлого года в НАТО. Что уж говорить об Украине, которая много лет кровью отбивается от формулы "нейтралитет — хорошие отношения с Россией — общая выгода"?А сейчас эту формулу — финляндизацию в прямом смысле слова — четко и публично предлагает не только президент России, но и президент США? Ради чего они тогда столько лет сами себя мучили, за что страдали, ради чего воевали? Ради собственной глупости? Не только. Это все было... ради как раз США. Америка долго и упорно пыталась подчинить себе Россию, и те же украинцы и прибалты отрабатывали заокеанский заказ на борьбу с ней. Из-за этого всякие "финляндизации" были табуированы и заклеймены сторонниками США в Европе.Украинская история показала, что подчинить Россию нереально, и Дональд Трамп решил добраться до российских богатств от обратного: признать в россиянах достойных противников, выстроить с ними равноправные отношения и попробовать договориться, не скрывая своей цели хорошо заработать. Это прекрасно, только что теперь делать русофобствующей клаке в Европе? Жизнь была прожита зря?

https://ria.ru/20250521/tramp-2018327583.html

https://ria.ru/20250520/tramp-2018141807.html

https://ria.ru/20250521/razgovor-2018310040.html

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аналитика, дональд трамп, владимир путин, россия, европа, украина, сша