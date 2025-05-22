https://ria.ru/20250522/terroristy-2018410173.html
Подросток, задержанный в Тверской области, присягнул РДК*
Подросток, задержанный в Тверской области, присягнул РДК* - РИА Новости, 22.05.2025
Подросток, задержанный в Тверской области, присягнул РДК*
ФСБ России опубликовала видеоролик с задержанием двух подростков, собиравшихся по заданию украинского куратора поджечь объект Минобороны в Тверской области,... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T09:59:00+03:00
2025-05-22T09:59:00+03:00
2025-05-22T11:18:00+03:00
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. ФСБ России опубликовала видеоролик с задержанием двух подростков, собиравшихся по заданию украинского куратора поджечь объект Минобороны в Тверской области, один из них присягнул запрещенной в РФ террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК)*.На видео один из задержанных признаётся, что задержан "за попытку поджога". Демонстрируются заготовленные ими зажигательные устройства.Также показано видео, которое отправил киевским кураторам другой задержанный. "Готов вступить в РДК"*, - говорит он в нём, показывает свой паспорт и выражает готовность бороться с властями РФ.Кроме того, задержанный отчитывается кураторам о приготовленных им бутылках с зажигательной смесью.Ранее ЦОС ФСБ сообщил о предотвращении совместно со Следственным комитетом РФ диверсионно-террористических актов в Тверской области. Два россиянина-сторонника идеологии массовых убийств и неонацизма 2008 и 2011 годов рождения были задержаны в Вышнем Волочке. Они по заданию украинского куратора готовились поджечь одно из зданий Минобороны РФ. У задержанных нашли самодельные зажигательные устройства. Возбуждены уголовные дела о приготовлении к совершению теракта и участию в деятельности террористической организации.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20240207/gosizmena-1926010237.html
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Задержание двух подростков, планировавших поджог здания МО в Тверской области по заданию украинского куратора
ФСБ показала кадры задержания двух подростков, по заданию Киева планировавших поджог здания Минобороны в Тверской области
2025-05-22T09:59
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PT1M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Подросток, задержанный в Тверской области, присягнул РДК*
ФСБ показала видео задержания подростков, готовивших поджог объекта Минобороны