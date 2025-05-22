https://ria.ru/20250522/terakt-2018418099.html

В Тверской области задержали подростков, готовивших теракт по заданию Киева

В Тверской области задержали подростков, готовивших теракт по заданию Киева - РИА Новости, 22.05.2025

В Тверской области задержали подростков, готовивших теракт по заданию Киева

В Тверской области два несовершеннолетних россиянина планировали теракт, их координировал украинский куратор, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T10:45:00+03:00

2025-05-22T10:45:00+03:00

2025-05-22T16:16:00+03:00

происшествия

вышний волочек

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Тверской области два несовершеннолетних россиянина планировали теракт, их координировал украинский куратор, сообщили в ЦОС ФСБ."В Тверской области предотвращены диверсионно-террористические акты на объектах Министерства обороны. <...> В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в городе Вышний Волочек задержаны два сторонника идеологии массовых убийств и неонацизма, граждане России 2008 и 2011 года рождения, осуществлявшие по заданию украинского куратора в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подготовку поджогов одного из зданий Минобороны", — отметили в спецслужбе.Теракты совместно предотвратили сотрудники ФСБ и СК.Силовики изъяли самодельные зажигательные устройства, обнаруженные по адресам проживания злоумышленников, а также в созданном ими схроне. Как уточнили в СК, один подросток сам сделал коктейли Молотова, а другой получил информацию о местонахождении уже изготовленных зажигательных устройств.ФСБ опубликовала видео с задержанием двух подростков. На кадрах один из них признается, что его задержали "за попытку поджога". Также показаны изготовленные им зажигательные устройства.Кроме того, спецслужба опубликовала видео, которое отправил киевским кураторам второй задержанный. На кадрах он присягнул украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК)*, показал свой паспорт и заявил о готовности бороться с российскими властями. Подросток также отчитался кураторам о приготовленных им бутылках с зажигательной смесью.Возбуждены уголовные дела о приготовлении к совершению теракта и об участии в деятельности террористической организации.Как уточнили в СК, обоих обвиняемых арестовали.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20250521/fsb-2018192766.html

https://ria.ru/20250429/diversanty-2014038142.html

https://ria.ru/20250401/podzhog-2008689326.html

вышний волочек

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Задержание двух подростков, планировавших поджог здания МО в Тверской области по заданию украинского куратора ФСБ показала кадры задержания двух подростков, по заданию Киева планировавших поджог здания Минобороны в Тверской области 2025-05-22T10:45 true PT1M21S

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происшествия, вышний волочек, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф)