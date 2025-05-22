https://ria.ru/20250522/svo-2018414697.html
Памфилова рассказала об избирательных участках для участников СВО
Памфилова рассказала об избирательных участках для участников СВО - РИА Новости, 22.05.2025
Памфилова рассказала об избирательных участках для участников СВО
На территории новых и приграничных регионов в единый день голосования 2025 года будут образованы экстерриториальные избирательные участки для голосования... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T10:33:00+03:00
2025-05-22T10:33:00+03:00
2025-05-22T10:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. На территории новых и приграничных регионов в единый день голосования 2025 года будут образованы экстерриториальные избирательные участки для голосования участников СВО, рассказала в интервью РИА Новости председатель ЦИК России Элла Памфилова. Глава ЦИК РФ отметила, что избирательная система страны позволяет реализовать избирательные права всех граждан, независимо от их места нахождения, это касается и участников специальной военной операции. "Наши бойцы смогут принять участие в выборах органов власти тех субъектов, в которых они зарегистрированы по месту жительства. Для этого, как и в предыдущие годы, на территории новых и приграничных регионов будут образованы экстерриториальные избирательные участки", - сказала Памфилова. В ЕДГ-2025 запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
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политика, россия, элла памфилова
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Элла Памфилова
Памфилова рассказала об избирательных участках для участников СВО
Памфилова: в новых регионах создадут избирательные участки для участников СВО