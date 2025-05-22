Рейтинг@Mail.ru
Памфилова рассказала об избирательных участках для участников СВО - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:33 22.05.2025 (обновлено: 10:35 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/svo-2018414697.html
Памфилова рассказала об избирательных участках для участников СВО
Памфилова рассказала об избирательных участках для участников СВО - РИА Новости, 22.05.2025
Памфилова рассказала об избирательных участках для участников СВО
На территории новых и приграничных регионов в единый день голосования 2025 года будут образованы экстерриториальные избирательные участки для голосования... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T10:33:00+03:00
2025-05-22T10:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
политика
россия
элла памфилова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018250857_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_91031e92fc209ad4ef1dd7f93d0d1f94.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. На территории новых и приграничных регионов в единый день голосования 2025 года будут образованы экстерриториальные избирательные участки для голосования участников СВО, рассказала в интервью РИА Новости председатель ЦИК России Элла Памфилова. Глава ЦИК РФ отметила, что избирательная система страны позволяет реализовать избирательные права всех граждан, независимо от их места нахождения, это касается и участников специальной военной операции. "Наши бойцы смогут принять участие в выборах органов власти тех субъектов, в которых они зарегистрированы по месту жительства. Для этого, как и в предыдущие годы, на территории новых и приграничных регионов будут образованы экстерриториальные избирательные участки", - сказала Памфилова. В ЕДГ-2025 запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
https://ria.ru/20250522/uchastie-2018414517.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018250857_67:0:1204:853_1920x0_80_0_0_da559dfe541ce7395c969c0b4ea31327.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, элла памфилова
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Элла Памфилова
Памфилова рассказала об избирательных участках для участников СВО

Памфилова: в новых регионах создадут избирательные участки для участников СВО

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской ФедерацииПредседатель ЦИК России Элла Памфилова
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской Федерации
Председатель ЦИК России Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. На территории новых и приграничных регионов в единый день голосования 2025 года будут образованы экстерриториальные избирательные участки для голосования участников СВО, рассказала в интервью РИА Новости председатель ЦИК России Элла Памфилова.
Глава ЦИК РФ отметила, что избирательная система страны позволяет реализовать избирательные права всех граждан, независимо от их места нахождения, это касается и участников специальной военной операции.
"Наши бойцы смогут принять участие в выборах органов власти тех субъектов, в которых они зарегистрированы по месту жительства. Для этого, как и в предыдущие годы, на территории новых и приграничных регионов будут образованы экстерриториальные избирательные участки", - сказала Памфилова.
В ЕДГ-2025 запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Памфилова рассказала, сколько стран прошли курсы ЦИК по организации выборов
10:32
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияЭлла Памфилова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала