https://ria.ru/20250522/svechenie-2018454705.html

У всех живых существ нашли призрачное свечение: необычное открытие ученых

У всех живых существ нашли призрачное свечение: необычное открытие ученых - РИА Новости, 22.05.2025

У всех живых существ нашли призрачное свечение: необычное открытие ученых

Многие экстрасенсы часто утверждают, что видят сияние таинственного света, окружающего живых существ. Теперь ученые из Университета Калгари обнаружили, что это... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T13:45:00+03:00

2025-05-22T13:45:00+03:00

2025-05-22T14:19:00+03:00

калгари

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости, Вадим Минеев. Многие экстрасенсы часто утверждают, что видят сияние таинственного света, окружающего живых существ. Теперь ученые из Университета Калгари обнаружили, что это не совсем выдумка. Что же выяснили специалисты?Жизнь — это энергияВсех живых существ связывает одна общая черта: необходимость вырабатывать энергию.В клетках есть структуры, называемые митохондриями, в которых сахара "сжигаются" при помощи кислорода. Процесс называется "окислительным метаболизмом". При этих реакциях молекулы получают и теряют энергию, испуская несколько фотонов.О том, что такое свечение должно существовать, ученые предполагали давно, вот только обнаружить его оказалось чрезвычайно трудно.Свет, излучаемый живыми клетками, очень слабый, почти незаметный, его очень трудно отличить от других естественных источников света - например излучения от теплых объектов. Но его все же удалось обнаружить с помощью специальных темных камер, способных регистрировать отдельные фотоны.Свечение, исчезающее после смертиВедущий автор исследования, физик из университета Калгари Дэниел Облак заявил New Scientist: "Это действительно показывает, что это не просто несовершенство или результат других биологических процессов. Это действительно то, что есть у всех живых существ".Ученые провели множество опытов, благодаря которым удалось подтвердить гипотезу.Мышей помещали в специальные темные помещения с регулируемой температурой, где цифровые камеры делали два снимка с часовым интервалом.Одно фото делалось в момент, когда мышь была еще жива, другое после ее смерти. На первом изображении камеры показали, как фотоны исходят от всего тела мыши, а "горячие точки" расположены над её органами, головой и лапами, а вот на втором изображении, после того как мышь умерла, излучение фотонов исчезло.Не только у животных, но и у растенийПомимо опытов с мышами ученые также проводили эксперименты с растениями. Исследователи провели серию стресс-тестов: повышение температуры, механические повреждения и химическое воздействие неизменно приводили к усилению слабого фотонного излучения. Особенно сильно "светились" поврежденные участки листьев.Это стало дополнительным доказательством того, что сверхслабое излучение фотонов тесно связано с биологическими процессами жизни.Это не аураУ многих может возникнуть естественный вопрос, а не является ли это свечение доказательством существования ауры или чего-то подобного?Как считают ученые, нет. Дэниел Облак рассказал BBC Science Focus, что аура — это метафизическая, духовная, ненаучная идея, и открытым учеными свечение таковым не является. Сверхслабое излучение фотонов является естественным продуктом человеческого метаболизма."Обычно я указываю на то, что сверхслабое излучение фотонов — это результат биохимического процесса, и в этом смысле он похож на свечение палочки, у которой, как никто не подозревает, есть аура", — сказал он.Когда живой организм умирает, как будто задергиваются шторы в комнате, и становится темно."Таким образом, когда организм перестаёт жить, он прекращает обмен веществ, и, следовательно, прекращается сверхслабое излучение фотонов", — сообщил Облак.Однако в данной области по-прежнему много неизвестного. Например, тот же Облак считает, что обнаруженное "свечение" возможно не просто побочный продукт метаболических процессов, а возможно выполняет определённую функцию, но что бы понять это нужны дополнительные исследования.Данное открытие, сделанное учеными, может найти широкое применение в диагностике жизнеспособности тканей при трансплантации, раннем выявлении стресса у растений в сельском хозяйстве и мониторинге эффективности многих лекарственных препаратов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калгари