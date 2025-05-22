В Италии вынесли приговор обвиняемому в организации побега Усса
Суд Милана приговорил россиянина Чиракадзе к трем годам и двум месяцам тюрьмы
© Carabinieri MilanoКадр видео побега Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии
© Carabinieri Milano
Кадр видео побега Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии. Архивное фото
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РИМ, 22 мая - РИА Новости. Суд Милана в четверг приговорил гражданина РФ Дмитрия Чиракадзе, обвиняемого в организации побега в Россию российского предпринимателя Артема Усса-младшего из-под домашнего ареста в Италии, к трем годам и двум месяцам заключения, передает информационное агентство Ansa.
Обвинение требовало для Чиракадзе, сооснователя юридической базы данных Право.ру, 5,5 лет заключения. По версии следствия, он координировал побег Артема Усса из-под домашнего ареста с участием сообщников из стран бывшей Югославии.
Чиракадзе арестовали в июне 2024 года.
Артем Усс, сын бывшего губернатора Красноярского края Александра, был задержан в миланском аэропорту 17 октября 2022 года по запросу США. Суд Милана постановил экстрадицию по двум из четырех пунктов обвинения, сформулированного минюстом США. Среди них фигурировали обвинения в нарушении санкций, отмывании денег, за которые американское законодательство предполагает длительные сроки заключения.
Усс 23 марта 2023 года несанкционированно покинул место, где находился под домашним арестом в съемной квартире под Миланом, а 4 апреля адвокат Алексей Тихомиров сообщил, что Усс находится в Москве, где добровольно явился в следственный департамент МВД России.