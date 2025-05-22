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Суд взыскал с кипрской SIB 191,3 миллиона долларов в пользу Сбербанка - РИА Новости, 22.05.2025
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12:57 22.05.2025 (обновлено: 13:51 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/sud-2018443946.html
Суд взыскал с кипрской SIB 191,3 миллиона долларов в пользу Сбербанка
Суд взыскал с кипрской SIB 191,3 миллиона долларов в пользу Сбербанка - РИА Новости, 22.05.2025
Суд взыскал с кипрской SIB 191,3 миллиона долларов в пользу Сбербанка
Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал около 191,3 миллиона долларов (около 15,3 миллиарда рублей по текущему курсу) с его кипрской дочерней структуры РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T12:57:00+03:00
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экономика
москва
сбербанк россии
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал около 191,3 миллиона долларов (около 15,3 миллиарда рублей по текущему курсу) с его кипрской дочерней структуры SIB (Cyprus) Limited, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В иске, поданном в марте, крупнейший российский банк потребовал взыскать с ответчика задолженность "по кредитной сделке, заключенной в рамках соглашения об общих условиях проведения двусторонних сделок" от 16 сентября 2011 года. Суд полностью удовлетворил иск.Как пояснил в суде представитель истца, по этой кредитной сделке Сбербанк 25 февраля 2022 года предоставил "дочке" денежные средства, которые заемщик не вернул в согласованный срок, в связи с чем банку пришлось обратиться в суд. Ответчик, извещенный о разбирательстве, своего представителя на заседание не прислал.Суд взыскал с SIB (Cyprus) Limited в пользу Сбербанка около 99,6 миллиона долларов основного долга, а также задолженность по процентам за пользование кредитом и неустойку.На сайте кипрской компании говорится, что Сбербанк - ее конечный бенефициар. Там также сообщается, что "в связи с недавними геополитическими событиями SIB (Cyprus) Limited… подпадает под санкции ЕС и связанные с ними ограничительные меры", в связи с чем компания "приняла решение о добровольном отказе от лицензии… и, таким образом, прекращении своей деятельности".
https://ria.ru/20250516/sberbank-2017305875.html
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экономика, москва, сбербанк россии, евросоюз
Экономика, Москва, Сбербанк России, Евросоюз
Суд взыскал с кипрской SIB 191,3 миллиона долларов в пользу Сбербанка

Суд взыскал с кипрской дочерней структуры Сбербанка около 15,3 миллиарда рублей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал около 191,3 миллиона долларов (около 15,3 миллиарда рублей по текущему курсу) с его кипрской дочерней структуры SIB (Cyprus) Limited, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В иске, поданном в марте, крупнейший российский банк потребовал взыскать с ответчика задолженность "по кредитной сделке, заключенной в рамках соглашения об общих условиях проведения двусторонних сделок" от 16 сентября 2011 года. Суд полностью удовлетворил иск.
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Как пояснил в суде представитель истца, по этой кредитной сделке Сбербанк 25 февраля 2022 года предоставил "дочке" денежные средства, которые заемщик не вернул в согласованный срок, в связи с чем банку пришлось обратиться в суд. Ответчик, извещенный о разбирательстве, своего представителя на заседание не прислал.
Суд взыскал с SIB (Cyprus) Limited в пользу Сбербанка около 99,6 миллиона долларов основного долга, а также задолженность по процентам за пользование кредитом и неустойку.
На сайте кипрской компании говорится, что Сбербанк - ее конечный бенефициар. Там также сообщается, что "в связи с недавними геополитическими событиями SIB (Cyprus) Limited… подпадает под санкции ЕС и связанные с ними ограничительные меры", в связи с чем компания "приняла решение о добровольном отказе от лицензии… и, таким образом, прекращении своей деятельности".
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