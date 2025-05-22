https://ria.ru/20250522/sud-2018435983.html

Суд взыскал с компании актеров "Слова пацана" миллион рублей

Суд взыскал с компании актеров "Слова пацана" миллион рублей - РИА Новости, 22.05.2025

Суд взыскал с компании актеров "Слова пацана" миллион рублей

Арбитражный суд города Москвы взыскал с ООО "ЭУ, Пацан" почти один миллион рублей по иску логистической компании о задолженности, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T12:15:00+03:00

2025-05-22T12:15:00+03:00

2025-05-22T12:16:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Арбитражный суд города Москвы взыскал с ООО "ЭУ, Пацан" почти один миллион рублей по иску логистической компании о задолженности, сообщили РИА Новости в суде. Фирму "ЭУ, Пацан" основали актеры сериала "Слово пацана" Рузиль Минекаев и Леон Кемстач; про свой бизнес-проект, связанный с чипсами, они рассказывали в интервью "Комсомольской правде" в феврале 2024 года. Весной в суд поступил иск логистической компании ООО "АЛЬЯНСЛОГИСТИК" к ООО "ЭУ, Пацан". В середине мая он был частично удовлетворен - с ответчика в пользу заявителя взыскали 904 тысячи рублей задолженности, почти 19 тысяч рублей в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами, расходы на оплату представителя и госпошлины в размере 66 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250512/razin-2016529466.html

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происшествия, москва