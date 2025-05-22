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Суд взыскал с компании актеров "Слова пацана" миллион рублей
Суд взыскал с компании актеров "Слова пацана" миллион рублей - РИА Новости, 22.05.2025
Суд взыскал с компании актеров "Слова пацана" миллион рублей
Арбитражный суд города Москвы взыскал с ООО "ЭУ, Пацан" почти один миллион рублей по иску логистической компании о задолженности, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T12:15:00+03:00
2025-05-22T12:15:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Арбитражный суд города Москвы взыскал с ООО "ЭУ, Пацан" почти один миллион рублей по иску логистической компании о задолженности, сообщили РИА Новости в суде. Фирму "ЭУ, Пацан" основали актеры сериала "Слово пацана" Рузиль Минекаев и Леон Кемстач; про свой бизнес-проект, связанный с чипсами, они рассказывали в интервью "Комсомольской правде" в феврале 2024 года. Весной в суд поступил иск логистической компании ООО "АЛЬЯНСЛОГИСТИК" к ООО "ЭУ, Пацан". В середине мая он был частично удовлетворен - с ответчика в пользу заявителя взыскали 904 тысячи рублей задолженности, почти 19 тысяч рублей в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами, расходы на оплату представителя и госпошлины в размере 66 тысяч рублей.
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происшествия, москва
Суд взыскал с компании актеров "Слова пацана" миллион рублей
Суд взыскал с компании "ЭУ, Пацан" почти миллион рублей по иску о задолженности
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Арбитражный суд города Москвы взыскал с ООО "ЭУ, Пацан" почти один миллион рублей по иску логистической компании о задолженности, сообщили РИА Новости в суде.
Фирму "ЭУ, Пацан" основали актеры сериала "Слово пацана" Рузиль Минекаев и Леон Кемстач; про свой бизнес-проект, связанный с чипсами, они рассказывали в интервью "Комсомольской правде" в феврале 2024 года.
Весной в суд поступил иск логистической компании ООО "АЛЬЯНСЛОГИСТИК" к ООО "ЭУ, Пацан". В середине мая он был частично удовлетворен - с ответчика в пользу заявителя взыскали 904 тысячи рублей задолженности, почти 19 тысяч рублей в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами, расходы на оплату представителя и госпошлины в размере 66 тысяч рублей.