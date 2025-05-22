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Во Владивостоке трех иностранцев осудили за изнасилование сотрудницы кафе - РИА Новости, 22.05.2025
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06:47 22.05.2025 (обновлено: 08:38 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/sud-2018391039.html
Во Владивостоке трех иностранцев осудили за изнасилование сотрудницы кафе
Во Владивостоке трех иностранцев осудили за изнасилование сотрудницы кафе - РИА Новости, 22.05.2025
Во Владивостоке трех иностранцев осудили за изнасилование сотрудницы кафе
Суд назначил от 5 до 5,5 года лишения свободы трем иностранцам за изнасилование сотрудницы кафе на популярном пляже во Владивостоке, сообщает прокуратура... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T06:47:00+03:00
2025-05-22T08:38:00+03:00
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 22 мая – РИА Новости. Суд назначил от 5 до 5,5 года лишения свободы трем иностранцам за изнасилование сотрудницы кафе на популярном пляже во Владивостоке, сообщает прокуратура Приморья. В июне 2024 года около кафе в районе бухты Лазурная мужчины, угрожая ножом, изнасиловали девушку, сообщала полиция. В аэропорту Владивостока задержали четверых мигрантов, которые планировали скрыться за пределы РФ. Объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края сообщила, что обвиняемые граждане Узбекистана находились в РФ незаконно: срок их пребывания здесь истек. СК сообщал, что завел дело по факту халатности при осуществлении миграционного учета. Прокуратура в сентябре информировала, что уголовное дело на трех фигурантов направлено в суд, в отношении ещё одного обвиняемого уголовное преследование прекращено в связи со смертью. "Во Владивостоке по резонансному делу осуждены трое иностранных граждан, посягнувших на половую свободу и неприкосновенность девушки в районе пляжа бухты "Лазурная"… С учетом представленных государственным обвинителем доказательств, возмещения морального вреда потерпевшей суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Все трое признаны виновными по статье "изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору, соединенное с угрозой убийством". Они возместили потерпевшей моральный ущерб, отмечает прокуратура. Приговор не вступил в законную силу.Как позже уточнила прокуратура, после получения копии приговора ведомство "даст оценку его законности и обоснованности, в том числе наличию оснований для его оспаривания в связи с мягкостью назначенного подсудимым наказания".
https://ria.ru/20250515/sud-2017222587.html
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происшествия, владивосток, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Во Владивостоке трех иностранцев осудили за изнасилование сотрудницы кафе

Мигрантов, изнасиловавших девушку во Владивостоке, осудили на 5-5,5 лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 22 мая – РИА Новости. Суд назначил от 5 до 5,5 года лишения свободы трем иностранцам за изнасилование сотрудницы кафе на популярном пляже во Владивостоке, сообщает прокуратура Приморья.
В июне 2024 года около кафе в районе бухты Лазурная мужчины, угрожая ножом, изнасиловали девушку, сообщала полиция. В аэропорту Владивостока задержали четверых мигрантов, которые планировали скрыться за пределы РФ. Объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края сообщила, что обвиняемые граждане Узбекистана находились в РФ незаконно: срок их пребывания здесь истек. СК сообщал, что завел дело по факту халатности при осуществлении миграционного учета. Прокуратура в сентябре информировала, что уголовное дело на трех фигурантов направлено в суд, в отношении ещё одного обвиняемого уголовное преследование прекращено в связи со смертью.
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"Во Владивостоке по резонансному делу осуждены трое иностранных граждан, посягнувших на половую свободу и неприкосновенность девушки в районе пляжа бухты "Лазурная"… С учетом представленных государственным обвинителем доказательств, возмещения морального вреда потерпевшей суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Все трое признаны виновными по статье "изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору, соединенное с угрозой убийством". Они возместили потерпевшей моральный ущерб, отмечает прокуратура.
Приговор не вступил в законную силу.

Как позже уточнила прокуратура, после получения копии приговора ведомство "даст оценку его законности и обоснованности, в том числе наличию оснований для его оспаривания в связи с мягкостью назначенного подсудимым наказания".
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