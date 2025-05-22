https://ria.ru/20250522/sud-2018391039.html

Во Владивостоке трех иностранцев осудили за изнасилование сотрудницы кафе

Во Владивостоке трех иностранцев осудили за изнасилование сотрудницы кафе - РИА Новости, 22.05.2025

Во Владивостоке трех иностранцев осудили за изнасилование сотрудницы кафе

Суд назначил от 5 до 5,5 года лишения свободы трем иностранцам за изнасилование сотрудницы кафе на популярном пляже во Владивостоке, сообщает прокуратура... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T06:47:00+03:00

2025-05-22T06:47:00+03:00

2025-05-22T08:38:00+03:00

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 22 мая – РИА Новости. Суд назначил от 5 до 5,5 года лишения свободы трем иностранцам за изнасилование сотрудницы кафе на популярном пляже во Владивостоке, сообщает прокуратура Приморья. В июне 2024 года около кафе в районе бухты Лазурная мужчины, угрожая ножом, изнасиловали девушку, сообщала полиция. В аэропорту Владивостока задержали четверых мигрантов, которые планировали скрыться за пределы РФ. Объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края сообщила, что обвиняемые граждане Узбекистана находились в РФ незаконно: срок их пребывания здесь истек. СК сообщал, что завел дело по факту халатности при осуществлении миграционного учета. Прокуратура в сентябре информировала, что уголовное дело на трех фигурантов направлено в суд, в отношении ещё одного обвиняемого уголовное преследование прекращено в связи со смертью. "Во Владивостоке по резонансному делу осуждены трое иностранных граждан, посягнувших на половую свободу и неприкосновенность девушки в районе пляжа бухты "Лазурная"… С учетом представленных государственным обвинителем доказательств, возмещения морального вреда потерпевшей суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Все трое признаны виновными по статье "изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору, соединенное с угрозой убийством". Они возместили потерпевшей моральный ущерб, отмечает прокуратура. Приговор не вступил в законную силу.Как позже уточнила прокуратура, после получения копии приговора ведомство "даст оценку его законности и обоснованности, в том числе наличию оснований для его оспаривания в связи с мягкостью назначенного подсудимым наказания".

https://ria.ru/20250515/sud-2017222587.html

https://ria.ru/20240920/kriminal-1973434634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)