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Троих жителей Кузбасса осудили за вымогательство и похищение человека - РИА Новости, 22.05.2025
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06:07 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/sud-2018386982.html
Троих жителей Кузбасса осудили за вымогательство и похищение человека
Троих жителей Кузбасса осудили за вымогательство и похищение человека - РИА Новости, 22.05.2025
Троих жителей Кузбасса осудили за вымогательство и похищение человека
Трое жителей Кузбасса получили от 6 до 8 лет строгого режима за вымогательство и похищение человека. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T06:07:00+03:00
2025-05-22T06:07:00+03:00
происшествия
россия
кемеровская область
кемерово
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КЕМЕРОВО, 22 мая – РИА Новости. Трое жителей Кузбасса получили от 6 до 8 лет строгого режима за вымогательство и похищение человека. Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора трем местным жителям. Они признаны виновными в совершении преступлений по пунктам "в, г, з" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека) и пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство). "Установлено, что … с декабря 2022 года по февраль 2023 года фигуранты по договоренности между собой неоднократно требовали от знакомой женщины передать им 3 миллиона рублей под предлогом уничтожения ее имущества, применения насилия к ней и к ее близким … В феврале 2023 года, находясь на парковке одного из торговых центров в Центральном районе города Кемерово, один из них приставил к телу сына женщины … пистолет и потребовал пройти вместе … к припаркованному недалеко автомобилю. Силой поместив парня в машину, находившуюся под управлением другого фигуранта, они … продолжили требовать от потерпевшего передать им денежные средства, при этом угрожали парню оружием и нанесли множественные удары по лицу и по телу", – говорится в сообщении пресс-службы СУСК по региону. На улице Ноградской они пересадили потерпевшего другую машину, за рулем которой был третий фигурант. Передвигаясь по областному центру, по телефону они продолжили требовать от матери парня деньги, снизив сумму сначала до 1 миллиона рублей, а затем до 500 тысяч. На ходу молодой человек выпрыгнул из машины. О произошедшем потерпевшие сообщили в правоохранительные органы. В СУСК уточнили, что личности и местонахождение фигурантов было установлено сотрудниками региональных управлений СК, МВД и ФСБ. Они были задержаны и арестованы. Как в свою очередь сообщили в прокуратуре региона, в судебном заседании подсудимые вину признали частично. "С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил двум виновным по 8 лет лишения свободы, третьему подсудимому - 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима", – сообщили в прокуратуре области.
https://ria.ru/20250328/srok-2007987472.html
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происшествия, россия, кемеровская область, кемерово, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Кемерово, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Троих жителей Кузбасса осудили за вымогательство и похищение человека

Трое жителей Кузбасса получили сроки за вымогательство и похищение человека

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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КЕМЕРОВО, 22 мая – РИА Новости. Трое жителей Кузбасса получили от 6 до 8 лет строгого режима за вымогательство и похищение человека.
Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора трем местным жителям. Они признаны виновными в совершении преступлений по пунктам "в, г, з" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека) и пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство).
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"Установлено, что … с декабря 2022 года по февраль 2023 года фигуранты по договоренности между собой неоднократно требовали от знакомой женщины передать им 3 миллиона рублей под предлогом уничтожения ее имущества, применения насилия к ней и к ее близким … В феврале 2023 года, находясь на парковке одного из торговых центров в Центральном районе города Кемерово, один из них приставил к телу сына женщины … пистолет и потребовал пройти вместе … к припаркованному недалеко автомобилю. Силой поместив парня в машину, находившуюся под управлением другого фигуранта, они … продолжили требовать от потерпевшего передать им денежные средства, при этом угрожали парню оружием и нанесли множественные удары по лицу и по телу", – говорится в сообщении пресс-службы СУСК по региону.
На улице Ноградской они пересадили потерпевшего другую машину, за рулем которой был третий фигурант. Передвигаясь по областному центру, по телефону они продолжили требовать от матери парня деньги, снизив сумму сначала до 1 миллиона рублей, а затем до 500 тысяч. На ходу молодой человек выпрыгнул из машины. О произошедшем потерпевшие сообщили в правоохранительные органы.
В СУСК уточнили, что личности и местонахождение фигурантов было установлено сотрудниками региональных управлений СК, МВД и ФСБ. Они были задержаны и арестованы.
Как в свою очередь сообщили в прокуратуре региона, в судебном заседании подсудимые вину признали частично.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил двум виновным по 8 лет лишения свободы, третьему подсудимому - 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима", – сообщили в прокуратуре области.
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ПроисшествияРоссияКемеровская областьКемеровоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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