https://ria.ru/20250522/sud-2018385453.html

Верховный суд подтвердил приговор по делу о расстреле военкома

Верховный суд подтвердил приговор по делу о расстреле военкома - РИА Новости, 22.05.2025

Верховный суд подтвердил приговор по делу о расстреле военкома

Верховный Суд РФ признал законным приговор жителю Усть-Илимска Иркутской области, расстрелявшему военкома из обреза, несмотря на утверждение осужденного, что... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T05:53:00+03:00

2025-05-22T05:53:00+03:00

2025-05-22T05:53:00+03:00

происшествия

усть-илимск

россия

иркутск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Верховный Суд РФ признал законным приговор жителю Усть-Илимска Иркутской области, расстрелявшему военкома из обреза, несмотря на утверждение осужденного, что его действия неправильно квалифицировали как теракт, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В военкомате Усть-Илимска в сентябре 2022 года в результате стрельбы был тяжело ранен тремя выстрелами из обреза военный комиссар. Стрелявший - 26-летний житель Усть-Илимска Руслан Зинин - также попытался поджечь военкомат и сбежать, но в итоге был задержан Росгвардией. Военком с тяжелыми ранениями был доставлен авиацией в больницу Иркутска, где прошел длительный курс лечения. В январе 2024 года Зинина приговорили к 19 годам лишения свободы, в июле того же года апелляционная инстанция ужесточила приговор до 20 лет с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, оставшейся части срока – в колонии строгого режима. Защита направила в Верховный суд РФ кассационную жалобу. В ней, среди прочего, оспаривалась квалификация действий мужчины, утверждалось, что он не заявлял политических требований, не преследовал политические цели, у него не было мотива дестабилизировать деятельность органов власти, говорится в документах. Действия Зинина, утверждала защита, объясняются попыткой скрыться с места происшествия, в чём он признает вину и раскаивается, а также тем фактом, что осужденный и военком испытывали друг к другу личную неприязнь, подчеркивается в документах. Верховный суд, изучив доводы, пришел к выводу, что действия Зинина обосновано квалифицированы как террористический акт - он совершил выстрелы в военного комиссара и поджог здания военного комиссариата в целях дестабилизации деятельности данного государственного учреждения и воздействия на принятие решений. В ВС РФ сочли, что характер действий осуждённого объективно свидетельствует об их направленности на устрашение населения, создание опасности гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных тяжких последствий, в том числе нарушение учёта военнообязанных, затруднение призыва на военную службу по мобилизации. В середине мая суд отклонил кассационную жалобу.

https://ria.ru/20250130/prigovor-1996241378.html

https://ria.ru/20250227/sud-2001844374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, усть-илимск, россия, иркутск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)