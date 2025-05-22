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Верховный суд подтвердил приговор по делу о расстреле военкома - РИА Новости, 22.05.2025
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05:53 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/sud-2018385453.html
Верховный суд подтвердил приговор по делу о расстреле военкома
Верховный суд подтвердил приговор по делу о расстреле военкома - РИА Новости, 22.05.2025
Верховный суд подтвердил приговор по делу о расстреле военкома
Верховный Суд РФ признал законным приговор жителю Усть-Илимска Иркутской области, расстрелявшему военкома из обреза, несмотря на утверждение осужденного, что... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T05:53:00+03:00
2025-05-22T05:53:00+03:00
происшествия
усть-илимск
россия
иркутск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Верховный Суд РФ признал законным приговор жителю Усть-Илимска Иркутской области, расстрелявшему военкома из обреза, несмотря на утверждение осужденного, что его действия неправильно квалифицировали как теракт, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В военкомате Усть-Илимска в сентябре 2022 года в результате стрельбы был тяжело ранен тремя выстрелами из обреза военный комиссар. Стрелявший - 26-летний житель Усть-Илимска Руслан Зинин - также попытался поджечь военкомат и сбежать, но в итоге был задержан Росгвардией. Военком с тяжелыми ранениями был доставлен авиацией в больницу Иркутска, где прошел длительный курс лечения. В январе 2024 года Зинина приговорили к 19 годам лишения свободы, в июле того же года апелляционная инстанция ужесточила приговор до 20 лет с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, оставшейся части срока – в колонии строгого режима. Защита направила в Верховный суд РФ кассационную жалобу. В ней, среди прочего, оспаривалась квалификация действий мужчины, утверждалось, что он не заявлял политических требований, не преследовал политические цели, у него не было мотива дестабилизировать деятельность органов власти, говорится в документах. Действия Зинина, утверждала защита, объясняются попыткой скрыться с места происшествия, в чём он признает вину и раскаивается, а также тем фактом, что осужденный и военком испытывали друг к другу личную неприязнь, подчеркивается в документах. Верховный суд, изучив доводы, пришел к выводу, что действия Зинина обосновано квалифицированы как террористический акт - он совершил выстрелы в военного комиссара и поджог здания военного комиссариата в целях дестабилизации деятельности данного государственного учреждения и воздействия на принятие решений. В ВС РФ сочли, что характер действий осуждённого объективно свидетельствует об их направленности на устрашение населения, создание опасности гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных тяжких последствий, в том числе нарушение учёта военнообязанных, затруднение призыва на военную службу по мобилизации. В середине мая суд отклонил кассационную жалобу.
https://ria.ru/20250130/prigovor-1996241378.html
https://ria.ru/20250227/sud-2001844374.html
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происшествия, усть-илимск, россия, иркутск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Усть-Илимск, Россия, Иркутск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Верховный суд подтвердил приговор по делу о расстреле военкома

Верховный суд подтвердил, что расстрел военкома в Иркутской области был терактом

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Верховный Суд РФ признал законным приговор жителю Усть-Илимска Иркутской области, расстрелявшему военкома из обреза, несмотря на утверждение осужденного, что его действия неправильно квалифицировали как теракт, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В военкомате Усть-Илимска в сентябре 2022 года в результате стрельбы был тяжело ранен тремя выстрелами из обреза военный комиссар. Стрелявший - 26-летний житель Усть-Илимска Руслан Зинин - также попытался поджечь военкомат и сбежать, но в итоге был задержан Росгвардией. Военком с тяжелыми ранениями был доставлен авиацией в больницу Иркутска, где прошел длительный курс лечения.
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В январе 2024 года Зинина приговорили к 19 годам лишения свободы, в июле того же года апелляционная инстанция ужесточила приговор до 20 лет с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, оставшейся части срока – в колонии строгого режима.
Защита направила в Верховный суд РФ кассационную жалобу. В ней, среди прочего, оспаривалась квалификация действий мужчины, утверждалось, что он не заявлял политических требований, не преследовал политические цели, у него не было мотива дестабилизировать деятельность органов власти, говорится в документах.
Действия Зинина, утверждала защита, объясняются попыткой скрыться с места происшествия, в чём он признает вину и раскаивается, а также тем фактом, что осужденный и военком испытывали друг к другу личную неприязнь, подчеркивается в документах.
Верховный суд, изучив доводы, пришел к выводу, что действия Зинина обосновано квалифицированы как террористический акт - он совершил выстрелы в военного комиссара и поджог здания военного комиссариата в целях дестабилизации деятельности данного государственного учреждения и воздействия на принятие решений.
В ВС РФ сочли, что характер действий осуждённого объективно свидетельствует об их направленности на устрашение населения, создание опасности гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных тяжких последствий, в том числе нарушение учёта военнообязанных, затруднение призыва на военную службу по мобилизации. В середине мая суд отклонил кассационную жалобу.
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ПроисшествияУсть-ИлимскРоссияИркутскФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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