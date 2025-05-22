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Подозреваемый в убийстве в США косвенно признал причастность к стрельбе

Подозреваемый в убийстве в США косвенно признал причастность к стрельбе - РИА Новости, 22.05.2025

Подозреваемый в убийстве в США косвенно признал причастность к стрельбе

Подозреваемый в убийстве сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне Элайас Родригес косвенно признал свою причастность к преступлению, сообщив... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T11:38:00+03:00

2025-05-22T11:38:00+03:00

2025-05-22T11:49:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне Элайас Родригес косвенно признал свою причастность к преступлению, сообщив правоохранительным органам, где он выбросил оружие, сообщила начальник столичного департамента полиции Памела Смит. "После стрельбы подозреваемый зашел в музей и был задержан охраной мероприятия. Оказавшись в наручниках, подозреваемый указал на место, где он выбросил оружие, оно было изъято. Он дал понять, что это он совершил преступление", - заявила Смит во время брифинга мэра Вашингтона Мюриэл Баузер, посвященного стрельбе. Мэр и глава полиции города выразили соболезнования семьям погибших и посетителям Столичного еврейского музея, возле которого произошла стрельба. Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер, выступая на брифинге, сообщил, что президент США Дональд Трамп позвонил ему и заверил, что его администрация "сделает все возможное для борьбы с антисемитизмом и ненавистью, направленными на демонизацию и делегитимизацию" Израиля. Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что два сотрудника посольства Израиля были убиты у еврейского музея в Вашингтоне. Как уточнил в четверг телеканал NBC, подозреваемый в стрельбе был задержан, во время задержания он выкрикивал пропалестинский лозунг. Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон на своей странице в соцсети X назвал нападение "подлым актом антисемитского терроризма".

https://ria.ru/20250522/vashington-2018428962.html

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