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Подозреваемый в стрельбе у музея в США выкрикивал пропалестинский лозунг
Подозреваемый в стрельбе у музея в США выкрикивал пропалестинский лозунг - РИА Новости, 22.05.2025
Подозреваемый в стрельбе у музея в США выкрикивал пропалестинский лозунг
Подозреваемый в стрельбе с двумя погибшими у еврейского музея в Вашингтоне выкрикивал пропалестинский лозунг, когда его задерживали, сообщает телеканал NBC со... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T07:28:00+03:00
2025-05-22T07:28:00+03:00
2025-05-22T09:38:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе с двумя погибшими у еврейского музея в Вашингтоне выкрикивал пропалестинский лозунг, когда его задерживали, сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию. "Мужчина кричал "Свободу Палестине!" во время задержания", - говорится в материале. Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что два сотрудника посольства Израиля были убиты у еврейского музея в Вашингтоне. Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон на своей странице в соцсети X назвал нападение "подлым актом антисемитского терроризма".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, вашингтон (штат), израиль, сша, nbc, оон
В мире, Вашингтон (штат), Израиль, США, NBC, ООН
Подозреваемый в стрельбе у музея в США выкрикивал пропалестинский лозунг
NBC: подозреваемый в стрельбе у музея в Вашингтоне кричал "Свободу Палестине!"