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Подозреваемый в стрельбе у музея в США выкрикивал пропалестинский лозунг

Подозреваемый в стрельбе у музея в США выкрикивал пропалестинский лозунг - РИА Новости, 22.05.2025

Подозреваемый в стрельбе у музея в США выкрикивал пропалестинский лозунг

Подозреваемый в стрельбе с двумя погибшими у еврейского музея в Вашингтоне выкрикивал пропалестинский лозунг, когда его задерживали, сообщает телеканал NBC со... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T07:28:00+03:00

2025-05-22T07:28:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе с двумя погибшими у еврейского музея в Вашингтоне выкрикивал пропалестинский лозунг, когда его задерживали, сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию. "Мужчина кричал "Свободу Палестине!" во время задержания", - говорится в материале. Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что два сотрудника посольства Израиля были убиты у еврейского музея в Вашингтоне. Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон на своей странице в соцсети X назвал нападение "подлым актом антисемитского терроризма".

https://ria.ru/20241113/neonatsisty-1983424054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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