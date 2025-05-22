https://ria.ru/20250522/stavropole-2018485784.html

Губернатор Ставрополья поручил обеспечить бойцов СВО высшим образованием

Губернатор Ставрополья поручил обеспечить бойцов СВО высшим образованием - РИА Новости, 22.05.2025

Губернатор Ставрополья поручил обеспечить бойцов СВО высшим образованием

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ежегодном послании поручил краевым Минтруда и Минобразования проработать возможность получения высшего... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T16:06:00+03:00

2025-05-22T16:06:00+03:00

2025-05-22T16:06:00+03:00

ставропольский край

владимир владимиров

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018431870_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_fc6d28d6ec6006222cd1c5288c8c4be6.jpg

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ежегодном послании поручил краевым Минтруда и Минобразования проработать возможность получения высшего образования участниками специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального правительства. Глава региона отметил, что победа России остается главной целью для всех ставропольцев. Он подчеркнул, что жители края вносят вклад в общее дело как на передовой, так и в тылу — работают в госпиталях, обеспечивают армию, занимаются волонтерством. "Все для победы — как и 80 лет назад. Хочу сейчас выразить огромную благодарность каждому земляку, кто включился в общее дело", — приводит пресс-служба слова Владимирова. Особое внимание глава региона уделил вопросам социальной поддержки защитников Отечества. Он напомнил, что на Ставрополье действует комплекс краевых мер, из регионального бюджета на эти цели направлено почти 28 миллиардов рублей Одно из ключевых поручений краевым Минтруда и Минобразования — проработать вопрос организации получения высшего образования для участников специальной военной операции, в том числе по заочной форме для тех, кто сейчас находится на передовой. Губернатор отметил, что такая необходимость появилась в рамках программы "Герои Ставрополья" — бойцы думают о будущем, хотят получить мирную профессию и приносить пользу своей родной земле. "Подумайте, как помочь нашим воинам на СВО с получением высшего образования. В том числе, по заочной форме для тех, кто сейчас на передовой. По программе "Герои Ставрополья" мы столкнулись с множеством таких запросов. Наши ребята думают о будущем, хотят получить мирную профессию. Хотят приносить пользу народу. Надо найти для этого возможность. В течение месяца прошу дать обоснованные предложения", — поставил задачу глава региона. Губернатор рассказал, что по итогам конкурсного отбора в краевую кадровую программу "Герои Ставрополья" вошли 63 человека, в том числе 41 ветеран СВО и 22 бойца, которые сегодня на передовой. "Центральный момент программы — стажировка у руководителей министерств, ведомств, территорий и предприятий. Прошу всех отнестись к этим новым обязанностям самым внимательным и ответственным образом. Каждый из нас должен помогать раскрывать возможности и таланты наших защитников. Помогать им принять участие в развитии Ставрополья. Никакие двери ни перед одним из бойцов или ветеранов спецоперации на Ставрополье не могут закрываться. Исходим только из этого", — отметил Владимиров. Отдельно губернатор обратился к главам муниципалитетов с призывом поддерживать личное общение с бойцами и их родными. По его мнению, такой открытый диалог много значит. Важно и то, что, если бойцам понадобится помощь, они смогут обратиться к руководителям территорий лично, а главное — получат необходимую помощь. Глава региона также поручил исполнительным органам власти держать на контроле все новые федеральные механизмы поддержки, чтобы при необходимости задействовать их для участников СВО и их семей. "Минтруду ставлю задачу: постоянно мониторить фактическую ситуацию со льготами для участников СВО. Насколько они эффективны, как востребованы. Следите за этим и вносите предложения по корректировкам", — подчеркнул Владимиров. Помимо этого, губернатор обратился к ветеранам и волонтерам СВО с призывом активнее участвовать в жизни края, в том числе в избирательных кампаниях. "Наши защитники — это люди с горящими сердцами и огромным желанием принести пользу своей малой родине. Поэтому я призываю ветеранов и волонтеров специальной военной операции принять активное участие в предстоящих муниципальных выборах. Землякам нужны ваша энергия, ваш патриотизм, ваш жизненный опыт. Выдвигайтесь, и люди вас обязательно поддержат", — заключил глава региона.

https://ria.ru/20250522/stavropolya-2018446389.html

https://ria.ru/20250522/semya-2018447348.html

https://ria.ru/20250522/stavropole-2018436460.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир владимиров, сво