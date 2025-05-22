Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Ставрополья поручил расширить географию экспорта местных товаров - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
11:57 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/stavropole-2018432959.html
Губернатор Ставрополья поручил расширить географию экспорта местных товаров
Губернатор Ставрополья поручил расширить географию экспорта местных товаров - РИА Новости, 22.05.2025
Губернатор Ставрополья поручил расширить географию экспорта местных товаров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил расширить географию экспорта ставропольской продукции в ежегодном послании, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T11:57:00+03:00
2025-05-22T11:57:00+03:00
ставропольский край
владимир владимиров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018431870_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_fc6d28d6ec6006222cd1c5288c8c4be6.jpg
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил расширить географию экспорта ставропольской продукции в ежегодном послании, сообщает пресс-служба регионального правительства. Глава края отметил, что сегодня Ставрополье, как и вся страна, проходит сложный исторический период, сопровождающийся структурными экономическими переменами. В этих условиях регион должен максимально эффективно использовать открывающиеся возможности. "Мы идем по пути сокращения зависимости от импорта, развития технологичных производств. Меняются характеристики внешних экономических связей. Речь не только о совершившемся уже развороте на Восток. Речь о качественных характеристиках", — приводит пресс-служба слова Владимирова. По данным губернатора, за год край сократил объемы импорта на 13%. При этом в экспортной деятельности наметились позитивные изменения. Так, доля сырьевых товаров с низкой добавленной стоимостью снижается. В 2024 году Ставрополье поставило на международные рынки на 9% меньше пшеницы, но одновременно на 10% увеличило экспорт продукции переработки. Это позволило в стоимостном выражении нарастить объемы экспорта на 200 миллионов долларов — почти пятую часть от всех экспортных поступлений за прошлый год. Владимиров поручил экономическому блоку краевого правительства продолжать работу по расширению экспортной географии и усилению мер поддержки, в том числе за счет краевых программ и региональных проектов, ставропольских экспортеров, особенно — производителей несырьевой продукции.
https://ria.ru/20250513/vladimirov-2016752172.html
https://ria.ru/20250320/vuzy-2006154755.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018431870_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_0edce2fa374ee0720e66c206765fc2c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир владимиров
Ставропольский край, Владимир Владимиров
Губернатор Ставрополья поручил расширить географию экспорта местных товаров

Губернатор Владимиров поручил расширить географию ставропольского экспорта

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ставропольского края
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил расширить географию экспорта ставропольской продукции в ежегодном послании, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава края отметил, что сегодня Ставрополье, как и вся страна, проходит сложный исторический период, сопровождающийся структурными экономическими переменами. В этих условиях регион должен максимально эффективно использовать открывающиеся возможности.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Владимиров сообщил о начале реализации программы "Дорога к ветерану"
13 мая, 19:54
"Мы идем по пути сокращения зависимости от импорта, развития технологичных производств. Меняются характеристики внешних экономических связей. Речь не только о совершившемся уже развороте на Восток. Речь о качественных характеристиках", — приводит пресс-служба слова Владимирова.
По данным губернатора, за год край сократил объемы импорта на 13%. При этом в экспортной деятельности наметились позитивные изменения. Так, доля сырьевых товаров с низкой добавленной стоимостью снижается. В 2024 году Ставрополье поставило на международные рынки на 9% меньше пшеницы, но одновременно на 10% увеличило экспорт продукции переработки. Это позволило в стоимостном выражении нарастить объемы экспорта на 200 миллионов долларов — почти пятую часть от всех экспортных поступлений за прошлый год.
Владимиров поручил экономическому блоку краевого правительства продолжать работу по расширению экспортной географии и усилению мер поддержки, в том числе за счет краевых программ и региональных проектов, ставропольских экспортеров, особенно — производителей несырьевой продукции.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Владимиров поручил помочь участникам СВО в поступлении в вузы Ставрополья
20 марта, 11:54
 
Ставропольский крайВладимир Владимиров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала