https://ria.ru/20250522/stavropole-2018432959.html

Губернатор Ставрополья поручил расширить географию экспорта местных товаров

Губернатор Ставрополья поручил расширить географию экспорта местных товаров - РИА Новости, 22.05.2025

Губернатор Ставрополья поручил расширить географию экспорта местных товаров

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил расширить географию экспорта ставропольской продукции в ежегодном послании, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T11:57:00+03:00

2025-05-22T11:57:00+03:00

2025-05-22T11:57:00+03:00

ставропольский край

владимир владимиров

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил расширить географию экспорта ставропольской продукции в ежегодном послании, сообщает пресс-служба регионального правительства. Глава края отметил, что сегодня Ставрополье, как и вся страна, проходит сложный исторический период, сопровождающийся структурными экономическими переменами. В этих условиях регион должен максимально эффективно использовать открывающиеся возможности. "Мы идем по пути сокращения зависимости от импорта, развития технологичных производств. Меняются характеристики внешних экономических связей. Речь не только о совершившемся уже развороте на Восток. Речь о качественных характеристиках", — приводит пресс-служба слова Владимирова. По данным губернатора, за год край сократил объемы импорта на 13%. При этом в экспортной деятельности наметились позитивные изменения. Так, доля сырьевых товаров с низкой добавленной стоимостью снижается. В 2024 году Ставрополье поставило на международные рынки на 9% меньше пшеницы, но одновременно на 10% увеличило экспорт продукции переработки. Это позволило в стоимостном выражении нарастить объемы экспорта на 200 миллионов долларов — почти пятую часть от всех экспортных поступлений за прошлый год. Владимиров поручил экономическому блоку краевого правительства продолжать работу по расширению экспортной географии и усилению мер поддержки, в том числе за счет краевых программ и региональных проектов, ставропольских экспортеров, особенно — производителей несырьевой продукции.

https://ria.ru/20250513/vladimirov-2016752172.html

https://ria.ru/20250320/vuzy-2006154755.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир владимиров