https://ria.ru/20250522/stavropole-2018432959.html
Губернатор Ставрополья поручил расширить географию экспорта местных товаров
Губернатор Ставрополья поручил расширить географию экспорта местных товаров - РИА Новости, 22.05.2025
Губернатор Ставрополья поручил расширить географию экспорта местных товаров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил расширить географию экспорта ставропольской продукции в ежегодном послании, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T11:57:00+03:00
2025-05-22T11:57:00+03:00
2025-05-22T11:57:00+03:00
ставропольский край
владимир владимиров
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил расширить географию экспорта ставропольской продукции в ежегодном послании, сообщает пресс-служба регионального правительства. Глава края отметил, что сегодня Ставрополье, как и вся страна, проходит сложный исторический период, сопровождающийся структурными экономическими переменами. В этих условиях регион должен максимально эффективно использовать открывающиеся возможности. "Мы идем по пути сокращения зависимости от импорта, развития технологичных производств. Меняются характеристики внешних экономических связей. Речь не только о совершившемся уже развороте на Восток. Речь о качественных характеристиках", — приводит пресс-служба слова Владимирова. По данным губернатора, за год край сократил объемы импорта на 13%. При этом в экспортной деятельности наметились позитивные изменения. Так, доля сырьевых товаров с низкой добавленной стоимостью снижается. В 2024 году Ставрополье поставило на международные рынки на 9% меньше пшеницы, но одновременно на 10% увеличило экспорт продукции переработки. Это позволило в стоимостном выражении нарастить объемы экспорта на 200 миллионов долларов — почти пятую часть от всех экспортных поступлений за прошлый год. Владимиров поручил экономическому блоку краевого правительства продолжать работу по расширению экспортной географии и усилению мер поддержки, в том числе за счет краевых программ и региональных проектов, ставропольских экспортеров, особенно — производителей несырьевой продукции.
https://ria.ru/20250513/vladimirov-2016752172.html
https://ria.ru/20250320/vuzy-2006154755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир владимиров
Ставропольский край, Владимир Владимиров
Губернатор Ставрополья поручил расширить географию экспорта местных товаров
Губернатор Владимиров поручил расширить географию ставропольского экспорта
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил расширить географию экспорта ставропольской продукции в ежегодном послании, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава края отметил, что сегодня Ставрополье, как и вся страна, проходит сложный исторический период, сопровождающийся структурными экономическими переменами. В этих условиях регион должен максимально эффективно использовать открывающиеся возможности.
"Мы идем по пути сокращения зависимости от импорта, развития технологичных производств. Меняются характеристики внешних экономических связей. Речь не только о совершившемся уже развороте на Восток
. Речь о качественных характеристиках", — приводит пресс-служба слова Владимирова.
По данным губернатора, за год край сократил объемы импорта на 13%. При этом в экспортной деятельности наметились позитивные изменения. Так, доля сырьевых товаров с низкой добавленной стоимостью снижается. В 2024 году Ставрополье поставило на международные рынки на 9% меньше пшеницы, но одновременно на 10% увеличило экспорт продукции переработки. Это позволило в стоимостном выражении нарастить объемы экспорта на 200 миллионов долларов — почти пятую часть от всех экспортных поступлений за прошлый год.
Владимиров
поручил экономическому блоку краевого правительства продолжать работу по расширению экспортной географии и усилению мер поддержки, в том числе за счет краевых программ и региональных проектов, ставропольских экспортеров, особенно — производителей несырьевой продукции.