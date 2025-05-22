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В США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве сотрудников посольства - РИА Новости, 22.05.2025
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23:51 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/ssha-2018557605.html
В США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве сотрудников посольства
В США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве сотрудников посольства - РИА Новости, 22.05.2025
В США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве сотрудников посольства
Власти США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне, говорится в документе суда, которое имеется в... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T23:51:00+03:00
2025-05-22T23:51:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Власти США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне, говорится в документе суда, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Убийство иностранных должностных лиц, причинение смерти человеку посредством применения огнестрельного оружия, выстрел из огнестрельного оружия во время насильственного преступления, убийство первой степени (два эпизода)", - говорится в тексте документа, поданного в окружной суд американской столицы. В тексте указано, что обвиняемым выступает Элиас Родригес. Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что два сотрудника посольства Израиля были убиты у еврейского музея в Вашингтоне. Как уточнил в четверг телеканал NBC, подозреваемый в стрельбе был задержан, во время задержания он выкрикивал пропалестинский лозунг. Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон на своей странице в соцсети X назвал нападение "подлым актом антисемитского терроризма".
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в мире, израиль, сша, вашингтон (штат), nbc, оон
В мире, Израиль, США, Вашингтон (штат), NBC, ООН
В США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве сотрудников посольства

В США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве служащих посольства Израиля

Задержание подозреваемого в убийстве двух сотрудников посольства Израиля у еврейского музея в Вашингтоне, США. Кадр видео из соцсетей
Задержание подозреваемого в убийстве двух сотрудников посольства Израиля у еврейского музея в Вашингтоне, США. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Задержание подозреваемого в убийстве двух сотрудников посольства Израиля у еврейского музея в Вашингтоне, США. Кадр видео из соцсетей
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Власти США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне, говорится в документе суда, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Убийство иностранных должностных лиц, причинение смерти человеку посредством применения огнестрельного оружия, выстрел из огнестрельного оружия во время насильственного преступления, убийство первой степени (два эпизода)", - говорится в тексте документа, поданного в окружной суд американской столицы.
В тексте указано, что обвиняемым выступает Элиас Родригес.
Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что два сотрудника посольства Израиля были убиты у еврейского музея в Вашингтоне. Как уточнил в четверг телеканал NBC, подозреваемый в стрельбе был задержан, во время задержания он выкрикивал пропалестинский лозунг. Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон на своей странице в соцсети X назвал нападение "подлым актом антисемитского терроризма".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Трамп сделал заявление после гибели сотрудников посольства Израиля в США
Вчера, 07:31
 
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