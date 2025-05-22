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В США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве сотрудников посольства

В США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве сотрудников посольства - РИА Новости, 22.05.2025

В США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве сотрудников посольства

Власти США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне, говорится в документе суда, которое имеется в... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T23:51:00+03:00

2025-05-22T23:51:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Власти США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне, говорится в документе суда, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Убийство иностранных должностных лиц, причинение смерти человеку посредством применения огнестрельного оружия, выстрел из огнестрельного оружия во время насильственного преступления, убийство первой степени (два эпизода)", - говорится в тексте документа, поданного в окружной суд американской столицы. В тексте указано, что обвиняемым выступает Элиас Родригес. Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что два сотрудника посольства Израиля были убиты у еврейского музея в Вашингтоне. Как уточнил в четверг телеканал NBC, подозреваемый в стрельбе был задержан, во время задержания он выкрикивал пропалестинский лозунг. Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон на своей странице в соцсети X назвал нападение "подлым актом антисемитского терроризма".

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