В США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве сотрудников посольства
В США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве служащих посольства Израиля
Задержание подозреваемого в убийстве двух сотрудников посольства Израиля у еврейского музея в Вашингтоне, США. Кадр видео из соцсетей
Задержание подозреваемого в убийстве двух сотрудников посольства Израиля у еврейского музея в Вашингтоне, США. Кадр видео из соцсетей
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Власти США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне, говорится в документе суда, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Убийство иностранных должностных лиц, причинение смерти человеку посредством применения огнестрельного оружия, выстрел из огнестрельного оружия во время насильственного преступления, убийство первой степени (два эпизода)", - говорится в тексте документа, поданного в окружной суд американской столицы.
В тексте указано, что обвиняемым выступает Элиас Родригес.
Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что два сотрудника посольства Израиля были убиты у еврейского музея в Вашингтоне. Как уточнил в четверг телеканал NBC, подозреваемый в стрельбе был задержан, во время задержания он выкрикивал пропалестинский лозунг. Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон на своей странице в соцсети X назвал нападение "подлым актом антисемитского терроризма".