Более четверти студентов Гарварда будет искать новый вуз, заявила глава МВБ
Глава МВБ США Ноэм: более четверти студентов Гарварда придется искать новый вуз
© AP Photo / Charles KrupaЗакрытые ворота возле общежитий Гарвардского университета
© AP Photo / Charles Krupa
Закрытые ворота возле общежитий Гарвардского университета
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Более четверти студентов Гарварда придется искать новый вуз после отзыва у университета аккредитации в программе обменов, заявила глава министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм.
Как заявила Ноэм телеканалу Fox News, Гарварду до принятия решения о лишении права обучать иностранцев были представлены возможности ответить и удовлетворить требования администрации о проверке студентов и предоставлении доказательств их преступной активности в кампусе, если таковые имеются.
"К несчастью, все их иностранные студенты встретятся с последствиями нежелания Гарварда защищать тех, кто туда ходит. 27% их студентов придется искать, куда перевестись", - сказала Ноэм.
Она добавила, что 18% первокурсников в этом году - иностранцы.
Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа.
В апреле министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Президент США Дональд Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений.
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