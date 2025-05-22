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Более четверти студентов Гарварда будет искать новый вуз, заявила глава МВБ

Более четверти студентов Гарварда будет искать новый вуз, заявила глава МВБ - РИА Новости, 23.05.2025

Более четверти студентов Гарварда будет искать новый вуз, заявила глава МВБ

Более четверти студентов Гарварда придется искать новый вуз после отзыва у университета аккредитации в программе обменов, заявила глава министерства внутренней... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-22T23:48:00+03:00

2025-05-22T23:48:00+03:00

2025-05-23T10:47:00+03:00

в мире

сша

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дональд трамп

хамас

гарвардский университет

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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Более четверти студентов Гарварда придется искать новый вуз после отзыва у университета аккредитации в программе обменов, заявила глава министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм. Как заявила Ноэм телеканалу Fox News, Гарварду до принятия решения о лишении права обучать иностранцев были представлены возможности ответить и удовлетворить требования администрации о проверке студентов и предоставлении доказательств их преступной активности в кампусе, если таковые имеются. "К несчастью, все их иностранные студенты встретятся с последствиями нежелания Гарварда защищать тех, кто туда ходит. 27% их студентов придется искать, куда перевестись", - сказала Ноэм. Она добавила, что 18% первокурсников в этом году - иностранцы. Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа. В апреле министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Президент США Дональд Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений.

https://ria.ru/20250520/garvard-2017982170.html

сша

ближний восток

израиль

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в мире, сша, ближний восток, израиль, дональд трамп, хамас, гарвардский университет