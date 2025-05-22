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США могут вывести больше четырех тысяч военных из Южной Кореи, пишет WSJ - РИА Новости, 22.05.2025
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23:23 22.05.2025 (обновлено: 23:25 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/ssha-2018554652.html
США могут вывести больше четырех тысяч военных из Южной Кореи, пишет WSJ
США могут вывести больше четырех тысяч военных из Южной Кореи, пишет WSJ - РИА Новости, 22.05.2025
США могут вывести больше четырех тысяч военных из Южной Кореи, пишет WSJ
США рассматривают возможность вывода около 4,5 тысяч своих военных из Южной Кореи и передислокации их в другие точки в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T23:23:00+03:00
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в мире
сша
южная корея
гуам
дональд трамп
министерство обороны сша
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. США рассматривают возможность вывода около 4,5 тысяч своих военных из Южной Кореи и передислокации их в другие точки в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе на американский остров Гуам, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники. Издание напоминает, что начиная со своего первого срока президент США Дональд Трамп рассматривал возможность изменения присутствия США в Южной Корее, где находится около 28,5 тысяч американских военнослужащих. "Вариант, разрабатываемый Пентагоном, заключается в выводе примерно 4500 военнослужащих (из Республики Корея - ред.) и перемещении их в другие места в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Гуам", - пишет издание. По словам источников, идея готовится к рассмотрению Трампом в рамках неофициального обзора политики США по отношению к КНДР. Американские чиновники заявляют, что решение о численности войск не будет принято до тех пор, пока не станет более ясно, в каком направлении идет конфликт на Украине и будет ли администрация Трампа продолжать оказывать военную поддержку Киеву.
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в мире, сша, южная корея, гуам, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Южная Корея, Гуам, Дональд Трамп, Министерство обороны США
США могут вывести больше четырех тысяч военных из Южной Кореи, пишет WSJ

WSJ: США рассмотрят возможность вывода 4,5 тысячи военных из Южной Кореи

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. США рассматривают возможность вывода около 4,5 тысяч своих военных из Южной Кореи и передислокации их в другие точки в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе на американский остров Гуам, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Издание напоминает, что начиная со своего первого срока президент США Дональд Трамп рассматривал возможность изменения присутствия США в Южной Корее, где находится около 28,5 тысяч американских военнослужащих.
"Вариант, разрабатываемый Пентагоном, заключается в выводе примерно 4500 военнослужащих (из Республики Корея - ред.) и перемещении их в другие места в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Гуам", - пишет издание.
По словам источников, идея готовится к рассмотрению Трампом в рамках неофициального обзора политики США по отношению к КНДР.
Американские чиновники заявляют, что решение о численности войск не будет принято до тех пор, пока не станет более ясно, в каком направлении идет конфликт на Украине и будет ли администрация Трампа продолжать оказывать военную поддержку Киеву.
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В миреСШАЮжная КореяГуамДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
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