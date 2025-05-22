https://ria.ru/20250522/ssha-2018554246.html

Глава МВБ США рассказала об ограничениях в вузах для иностранных студентов

Глава МВБ США рассказала об ограничениях в вузах для иностранных студентов - РИА Новости, 23.05.2025

Глава МВБ США рассказала об ограничениях в вузах для иностранных студентов

Власти США могут запретить и другим университетам принимать иностранных студентов вслед за Гарвардом, заявила глава министерства внутренней безопасности Кристи... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-22T23:18:00+03:00

2025-05-22T23:18:00+03:00

2025-05-23T10:47:00+03:00

в мире

сша

ближний восток

израиль

дональд трамп

хамас

гарвардский университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018601067_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_c81d8ce85b2d796299680cbac467243f.jpg

ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Власти США могут запретить и другим университетам принимать иностранных студентов вслед за Гарвардом, заявила глава министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм. Как заявила Ноэм телеканалу Fox News, власти Штатов "рассматривают возможность аналогичных мер" после решения о лишении Гарварда права принимать иностранных студентов. По ее словам, ведомство не опасается юридических споров после отзыва аккредитации Гарварда в программе студенческих обменов. "Пусть попробуют", - сказала Ноэм на перспективу того, что действия министерства могут быть оспорены вузом. Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа. В апреле министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Президент США Дональд Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений.

https://ria.ru/20250415/ssha-2011275130.html

https://ria.ru/20250401/garvard-2008544080.html

сша

ближний восток

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, ближний восток, израиль, дональд трамп, хамас, гарвардский университет