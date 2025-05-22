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Глава МВБ США рассказала об ограничениях в вузах для иностранных студентов - РИА Новости, 23.05.2025
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23:18 22.05.2025 (обновлено: 10:47 23.05.2025)
https://ria.ru/20250522/ssha-2018554246.html
Глава МВБ США рассказала об ограничениях в вузах для иностранных студентов
Глава МВБ США рассказала об ограничениях в вузах для иностранных студентов - РИА Новости, 23.05.2025
Глава МВБ США рассказала об ограничениях в вузах для иностранных студентов
Власти США могут запретить и другим университетам принимать иностранных студентов вслед за Гарвардом, заявила глава министерства внутренней безопасности Кристи... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-22T23:18:00+03:00
2025-05-23T10:47:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
израиль
дональд трамп
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гарвардский университет
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Власти США могут запретить и другим университетам принимать иностранных студентов вслед за Гарвардом, заявила глава министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм. Как заявила Ноэм телеканалу Fox News, власти Штатов "рассматривают возможность аналогичных мер" после решения о лишении Гарварда права принимать иностранных студентов. По ее словам, ведомство не опасается юридических споров после отзыва аккредитации Гарварда в программе студенческих обменов. "Пусть попробуют", - сказала Ноэм на перспективу того, что действия министерства могут быть оспорены вузом. Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа. В апреле министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Президент США Дональд Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений.
https://ria.ru/20250415/ssha-2011275130.html
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в мире, сша, ближний восток, израиль, дональд трамп, хамас, гарвардский университет
В мире, США, Ближний Восток, Израиль, Дональд Трамп, ХАМАС, Гарвардский университет
Глава МВБ США рассказала об ограничениях в вузах для иностранных студентов

Глава МВБ США Ноэм высказалась об ограничениях в вузах для иностранных студентов

© Getty Images / Boston GlobeУ входа в Гарвардский университет
У входа в Гарвардский университет - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Getty Images / Boston Globe
У входа в Гарвардский университет
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Власти США могут запретить и другим университетам принимать иностранных студентов вслед за Гарвардом, заявила глава министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм.
Как заявила Ноэм телеканалу Fox News, власти Штатов "рассматривают возможность аналогичных мер" после решения о лишении Гарварда права принимать иностранных студентов.
Памятник Джону Гарварду в Гарвардском университете - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
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По ее словам, ведомство не опасается юридических споров после отзыва аккредитации Гарварда в программе студенческих обменов.
"Пусть попробуют", - сказала Ноэм на перспективу того, что действия министерства могут быть оспорены вузом.
Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа.
В апреле министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Президент США Дональд Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений.
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В миреСШАБлижний ВостокИзраильДональд ТрампХАМАСГарвардский университет
 
 
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