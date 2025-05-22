Глава МВБ США рассказала об ограничениях в вузах для иностранных студентов
Глава МВБ США Ноэм высказалась об ограничениях в вузах для иностранных студентов
© Getty Images / Boston GlobeУ входа в Гарвардский университет
© Getty Images / Boston Globe
У входа в Гарвардский университет
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Власти США могут запретить и другим университетам принимать иностранных студентов вслед за Гарвардом, заявила глава министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм.
Как заявила Ноэм телеканалу Fox News, власти Штатов "рассматривают возможность аналогичных мер" после решения о лишении Гарварда права принимать иностранных студентов.
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По ее словам, ведомство не опасается юридических споров после отзыва аккредитации Гарварда в программе студенческих обменов.
"Пусть попробуют", - сказала Ноэм на перспективу того, что действия министерства могут быть оспорены вузом.
Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа.
В апреле министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Президент США Дональд Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений.
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