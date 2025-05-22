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США верят в успех переговоров с Ираном по ядерной программе - РИА Новости, 22.05.2025
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21:48 22.05.2025 (обновлено: 21:59 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/ssha-2018548727.html
США верят в успех переговоров с Ираном по ядерной программе
США верят в успех переговоров с Ираном по ядерной программе - РИА Новости, 22.05.2025
США верят в успех переговоров с Ираном по ядерной программе
США верят в успех переговоров с Ираном по ядерной программе, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс, выразив мнение, что участие исламской... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T21:48:00+03:00
2025-05-22T21:59:00+03:00
в мире
сша
иран
вашингтон (штат)
обострение отношений сша и ирана
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. США верят в успех переговоров с Ираном по ядерной программе, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс, выразив мнение, что участие исламской республики в них означает понимание позиции Вашингтона о недопустимости обогащения ей урана."Если бы мы не думали, что есть потенциал, пятого раунда переговоров бы не было. Я бы сказала, совершенно ясно, что мы верим в успех", - сказала Брюс на брифинге, отвечая на вопрос о предстоящем очередном раунде переговоров представителей двух стран.Она заявила, что США ясно дали понять о недопустимости появления ядерного оружия у Ирана и обогащения урана в республике."Иранцы за столом переговоров, то есть они понимают нашу позицию и продолжают приезжать", - сказала Брюс.
https://ria.ru/20250518/iran-2017729964.html
сша
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в мире, сша, иран, вашингтон (штат), обострение отношений сша и ирана
В мире, США, Иран, Вашингтон (штат), Обострение отношений США и Ирана
США верят в успех переговоров с Ираном по ядерной программе

Госдеп: США верят в успех переговоров с Ираном по ядерной программе

© AP Photo / Vahid SalemiМужчина проходит мимо баннера, на котором изображен запуск ракет с карты Ирана, в Тегеране
Мужчина проходит мимо баннера, на котором изображен запуск ракет с карты Ирана, в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Мужчина проходит мимо баннера, на котором изображен запуск ракет с карты Ирана, в Тегеране. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. США верят в успех переговоров с Ираном по ядерной программе, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс, выразив мнение, что участие исламской республики в них означает понимание позиции Вашингтона о недопустимости обогащения ей урана.
"Если бы мы не думали, что есть потенциал, пятого раунда переговоров бы не было. Я бы сказала, совершенно ясно, что мы верим в успех", - сказала Брюс на брифинге, отвечая на вопрос о предстоящем очередном раунде переговоров представителей двух стран.
Она заявила, что США ясно дали понять о недопустимости появления ядерного оружия у Ирана и обогащения урана в республике.
"Иранцы за столом переговоров, то есть они понимают нашу позицию и продолжают приезжать", - сказала Брюс.
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