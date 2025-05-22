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США верят в успех переговоров с Ираном по ядерной программе
США верят в успех переговоров с Ираном по ядерной программе - РИА Новости, 22.05.2025
США верят в успех переговоров с Ираном по ядерной программе
США верят в успех переговоров с Ираном по ядерной программе, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс, выразив мнение, что участие исламской... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T21:48:00+03:00
2025-05-22T21:48:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. США верят в успех переговоров с Ираном по ядерной программе, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс, выразив мнение, что участие исламской республики в них означает понимание позиции Вашингтона о недопустимости обогащения ей урана."Если бы мы не думали, что есть потенциал, пятого раунда переговоров бы не было. Я бы сказала, совершенно ясно, что мы верим в успех", - сказала Брюс на брифинге, отвечая на вопрос о предстоящем очередном раунде переговоров представителей двух стран.Она заявила, что США ясно дали понять о недопустимости появления ядерного оружия у Ирана и обогащения урана в республике."Иранцы за столом переговоров, то есть они понимают нашу позицию и продолжают приезжать", - сказала Брюс.
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в мире, сша, иран, вашингтон (штат), обострение отношений сша и ирана
В мире, США, Иран, Вашингтон (штат), Обострение отношений США и Ирана
США верят в успех переговоров с Ираном по ядерной программе
Госдеп: США верят в успех переговоров с Ираном по ядерной программе