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Экс-дипломат дала Трампу неожиданный совет по России

Экс-дипломат дала Трампу неожиданный совет по России - РИА Новости, 22.05.2025

Экс-дипломат дала Трампу неожиданный совет по России

Для достижения мира на Украине Вашингтону необходимо усилить давление на Россию, считает экс-посол США на Украине Бриджит Бринк в эфире телеканала CNN. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T21:24:00+03:00

2025-05-22T21:24:00+03:00

2025-05-22T21:39:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Для достижения мира на Украине Вашингтону необходимо усилить давление на Россию, считает экс-посол США на Украине Бриджит Бринк в эфире телеканала CNN."Я считаю, что единственный способ достичь целей администрации президента США (Дональда Трампа. — Прим. ред.) по прекращению войны — это <…> оказать давление на Россию. <…> Я советую Трампу немедленно ввести больше санкций", — заявила экс-посол.Бринк также утверждает, что США нужно получить доступ к замороженным в Европе российским активам для закупки оружия для собственных нужд и для Украины.Бриджит Бринк ранее заявляла, что покинула пост посла США на Украине из-за давления Дональда Трампа на киевские власти.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Москву несколько лет назад и продолжает усиливать. В Кремле отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250522/rossiya-2018540801.html

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