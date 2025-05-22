https://ria.ru/20250522/ssha-2018493112.html

По приблизившейся к штаб-квартире ЦРУ женщине открыли огонь, сообщает CNN

По приблизившейся к штаб-квартире ЦРУ женщине открыли огонь, сообщает CNN - РИА Новости, 22.05.2025

По приблизившейся к штаб-квартире ЦРУ женщине открыли огонь, сообщает CNN

Сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США открыли огонь и ранили женщину, приблизившуюся к воротам штаб-квартиры ведомства в Лэнгли,... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T16:43:00+03:00

2025-05-22T16:43:00+03:00

2025-05-22T16:53:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 мая – РИА Новости. Сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США открыли огонь и ранили женщину, приблизившуюся к воротам штаб-квартиры ведомства в Лэнгли, сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на источники.По данным СМИ, женщина находилась за рулём автомобиля и получила ранение в верхнюю часть тела, которое врачи оценивают как неопасное для жизни. Пострадавшая задержана.Как сообщает телеканал, инцидент произошёл утром в четверг, на месте находятся силы правопорядка. ЦРУ ранее выпустило уведомление о закрытии главного входа в здание до дальнейшего распоряжения.CNN подчёркивает, что на данный момент нет оснований связывать произошедшее с убийством двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне, совершённым накануне вечером

https://ria.ru/20250522/ssha-2018392582.html

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в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), центральное разведывательное управление (цру)