При стрельбе в Вашингтоне погибли два сотрудника посольства Израиля
Глава ВБ США Ноэм: два сотрудника посольства Израиля убиты у еврейского музея
© AP Photo / Rod LamkeyПравоохранительные органы работают на месте стрельбы у еврейского музея в Вашингтоне, США
© AP Photo / Rod Lamkey
Правоохранительные органы работают на месте стрельбы у еврейского музея в Вашингтоне, США
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Двух сотрудников посольства Израиля убили у еврейского музея в Вашингтоне, сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в соцсети Х.
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"Два сотрудника израильского посольства были бессмысленно убиты вечером (по местному времени. — Прим. ред.) у еврейского музея в Вашингтоне. Мы ведем активное расследование и работаем над получением дополнительной информации", — написала она.
Перед этим телеканал ABC передавал, что там произошла стрельба, жертвой которой как раз могли стать два человека из дипмиссии.
Ноэм также пообещала привлечь к ответственности нападавшего.
По данным канала NBC, подозреваемого задержали. Утверждается, что, сдаваясь сотрудникам полиции, он кричал "Свободу Палестине!".
Задержание подозреваемого в убийстве двух сотрудников посольства Израиля у еврейского музея в Вашингтоне, США. Кадр видео из соцсетей
Задержание подозреваемого в убийстве двух сотрудников посольства Израиля у еврейского музея в Вашингтоне, США. Кадр видео из соцсетей