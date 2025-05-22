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При стрельбе в Вашингтоне погибли два сотрудника посольства Израиля - РИА Новости, 22.05.2025
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06:53 22.05.2025 (обновлено: 09:24 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/ssha-2018392582.html
При стрельбе в Вашингтоне погибли два сотрудника посольства Израиля
При стрельбе в Вашингтоне погибли два сотрудника посольства Израиля - РИА Новости, 22.05.2025
При стрельбе в Вашингтоне погибли два сотрудника посольства Израиля
Двух сотрудников посольства Израиля убили у еврейского музея в Вашингтоне, сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в соцсети Х. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T06:53:00+03:00
2025-05-22T09:24:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Двух сотрудников посольства Израиля убили у еврейского музея в Вашингтоне, сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в соцсети Х.&quot;Два сотрудника израильского посольства были бессмысленно убиты вечером (по местному времени. — Прим. ред.) у еврейского музея в Вашингтоне. Мы ведем активное расследование и работаем над получением дополнительной информации&quot;, — написала она.Перед этим телеканал ABC передавал, что там произошла стрельба, жертвой которой как раз могли стать два человека из дипмиссии.Ноэм также пообещала привлечь к ответственности нападавшего.По данным канала NBC, подозреваемого задержали. Утверждается, что, сдаваясь сотрудникам полиции, он кричал "Свободу Палестине!".Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон на своей странице в соцсети X назвал нападение подлым актом антисемитского терроризма.
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в мире, вашингтон (штат), израиль, сша, оон
В мире, Вашингтон (штат), Израиль, США, ООН
При стрельбе в Вашингтоне погибли два сотрудника посольства Израиля

Глава ВБ США Ноэм: два сотрудника посольства Израиля убиты у еврейского музея

© AP Photo / Rod LamkeyПравоохранительные органы работают на месте стрельбы у еврейского музея в Вашингтоне, США
Правоохранительные органы работают на месте стрельбы у еврейского музея в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Rod Lamkey
Правоохранительные органы работают на месте стрельбы у еврейского музея в Вашингтоне, США
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Двух сотрудников посольства Израиля убили у еврейского музея в Вашингтоне, сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в соцсети Х.
«

"Два сотрудника израильского посольства были бессмысленно убиты вечером (по местному времени. — Прим. ред.) у еврейского музея в Вашингтоне. Мы ведем активное расследование и работаем над получением дополнительной информации", — написала она.

Перед этим телеканал ABC передавал, что там произошла стрельба, жертвой которой как раз могли стать два человека из дипмиссии.
Ноэм также пообещала привлечь к ответственности нападавшего.
По данным канала NBC, подозреваемого задержали. Утверждается, что, сдаваясь сотрудникам полиции, он кричал "Свободу Палестине!".
Задержание подозреваемого в убийстве двух сотрудников посольства Израиля у еврейского музея в Вашингтоне, США. Кадр видео из соцсетей
Задержание подозреваемого в убийстве двух сотрудников посольства Израиля у еврейского музея в Вашингтоне, США. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Задержание подозреваемого в убийстве двух сотрудников посольства Израиля у еврейского музея в Вашингтоне, США. Кадр видео из соцсетей
Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон на своей странице в соцсети X назвал нападение подлым актом антисемитского терроризма.
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