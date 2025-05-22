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При стрельбе в Вашингтоне погибли два сотрудника посольства Израиля

При стрельбе в Вашингтоне погибли два сотрудника посольства Израиля - РИА Новости, 22.05.2025

При стрельбе в Вашингтоне погибли два сотрудника посольства Израиля

Двух сотрудников посольства Израиля убили у еврейского музея в Вашингтоне, сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в соцсети Х. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T06:53:00+03:00

2025-05-22T06:53:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Двух сотрудников посольства Израиля убили у еврейского музея в Вашингтоне, сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в соцсети Х."Два сотрудника израильского посольства были бессмысленно убиты вечером (по местному времени. — Прим. ред.) у еврейского музея в Вашингтоне. Мы ведем активное расследование и работаем над получением дополнительной информации", — написала она.Перед этим телеканал ABC передавал, что там произошла стрельба, жертвой которой как раз могли стать два человека из дипмиссии.Ноэм также пообещала привлечь к ответственности нападавшего.По данным канала NBC, подозреваемого задержали. Утверждается, что, сдаваясь сотрудникам полиции, он кричал "Свободу Палестине!".Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон на своей странице в соцсети X назвал нападение подлым актом антисемитского терроризма.

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