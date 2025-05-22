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В США рассказали о тратах на неиспользуемые телефонные линии - РИА Новости, 22.05.2025
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06:32 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/ssha-2018389023.html
В США рассказали о тратах на неиспользуемые телефонные линии
В США рассказали о тратах на неиспользуемые телефонные линии - РИА Новости, 22.05.2025
В США рассказали о тратах на неиспользуемые телефонные линии
Управление кадровой службы правительства США (USOPM) тратило около 100 миллионов долларов в год на неиспользуемые телефонные линии, заявляет Департамент... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T06:32:00+03:00
2025-05-22T06:32:00+03:00
в мире
америка
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Управление кадровой службы правительства США (USOPM) тратило около 100 миллионов долларов в год на неиспользуемые телефонные линии, заявляет Департамент эффективности правительства США (DOGE). "Из 1048 телефонных линий USOPM 198 (19%) либо не использовались, либо дублировались... Поскольку на USOPM приходится около 0,1% от федерального бюджета, это говорит о том, что около 100 миллионов долларов в год тратится впустую на неиспользуемые линии", - говорится в публикации DOGE на странице в соцсети X. По данным департамента, на отключение этих линий от сети у USOPM ушел всего час. Созданный по решению Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент 16 января заявил, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики Америки "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями. Кроме того, спикер палаты представителей Штатов Майк Джонсон 11 февраля сказал, что DOGE выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
https://ria.ru/20250515/ssha-2017195784.html
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в мире, америка, скотт бессент, майк джонсон
В мире, Америка, Скотт Бессент, Майк Джонсон
В США рассказали о тратах на неиспользуемые телефонные линии

Кадровая служба тратила сто миллионов долларов в год на неиспользуемые линии

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Управление кадровой службы правительства США (USOPM) тратило около 100 миллионов долларов в год на неиспользуемые телефонные линии, заявляет Департамент эффективности правительства США (DOGE).
"Из 1048 телефонных линий USOPM 198 (19%) либо не использовались, либо дублировались... Поскольку на USOPM приходится около 0,1% от федерального бюджета, это говорит о том, что около 100 миллионов долларов в год тратится впустую на неиспользуемые линии", - говорится в публикации DOGE на странице в соцсети X.
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По данным департамента, на отключение этих линий от сети у USOPM ушел всего час.
Созданный по решению Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент 16 января заявил, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики Америки "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями. Кроме того, спикер палаты представителей Штатов Майк Джонсон 11 февраля сказал, что DOGE выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
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