https://ria.ru/20250522/ssha-2018389023.html

В США рассказали о тратах на неиспользуемые телефонные линии

В США рассказали о тратах на неиспользуемые телефонные линии - РИА Новости, 22.05.2025

В США рассказали о тратах на неиспользуемые телефонные линии

Управление кадровой службы правительства США (USOPM) тратило около 100 миллионов долларов в год на неиспользуемые телефонные линии, заявляет Департамент... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T06:32:00+03:00

2025-05-22T06:32:00+03:00

2025-05-22T06:32:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Управление кадровой службы правительства США (USOPM) тратило около 100 миллионов долларов в год на неиспользуемые телефонные линии, заявляет Департамент эффективности правительства США (DOGE). "Из 1048 телефонных линий USOPM 198 (19%) либо не использовались, либо дублировались... Поскольку на USOPM приходится около 0,1% от федерального бюджета, это говорит о том, что около 100 миллионов долларов в год тратится впустую на неиспользуемые линии", - говорится в публикации DOGE на странице в соцсети X. По данным департамента, на отключение этих линий от сети у USOPM ушел всего час. Созданный по решению Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент 16 января заявил, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики Америки "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями. Кроме того, спикер палаты представителей Штатов Майк Джонсон 11 февраля сказал, что DOGE выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.

https://ria.ru/20250515/ssha-2017195784.html

https://ria.ru/20250127/usa-1995647677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, америка, скотт бессент, майк джонсон