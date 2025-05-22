https://ria.ru/20250522/ssha-2018387182.html

Европейцы не верят, что Трамп остановит экспорт оружия Киеву, пишут СМИ

Европейцы не верят, что Трамп остановит экспорт оружия Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 22.05.2025

Европейцы не верят, что Трамп остановит экспорт оружия Киеву, пишут СМИ

Европейские лидеры не верят, что администрация президента США Дональда Трампа остановит экспорт вооружений Киеву, пока за него платят Европа или Украина,... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T06:10:00+03:00

2025-05-22T06:10:00+03:00

2025-05-22T06:10:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Европейские лидеры не верят, что администрация президента США Дональда Трампа остановит экспорт вооружений Киеву, пока за него платят Европа или Украина, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Европейцы не верят, что администрация Трампа остановит экспорт оружия из США, пока Европа или Украина платят за него", - сообщает газета. Как пишет издание, европейцы полагают, что теперь именно от них во многом зависит поддержка Киева. Ранее на этой неделе депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что утвержденная при бывшем президенте США Джо Байдене американская военная помощь для ВСУ заканчивается уже этим летом. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250522/ukraina-2018375470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, ирина геращенко, джо байден, верховная рада украины, вооруженные силы украины, нато, санкции в отношении россии, киев