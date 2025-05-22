https://ria.ru/20250522/ssha-2018380477.html

В США испугались уже шестой смерти конгрессмена за 13 месяцев

В США испугались уже шестой смерти конгрессмена за 13 месяцев - РИА Новости, 22.05.2025

В США испугались уже шестой смерти конгрессмена за 13 месяцев

Палата представителей конгресса США превратилась в хоспис, считает американский телеканал Fox News. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T04:12:00+03:00

2025-05-22T04:12:00+03:00

2025-05-22T10:43:00+03:00

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

конгресс сша

палата представителей сша

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ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Палата представителей конгресса США превратилась в хоспис, считает американский телеканал Fox News."За последние тринадцать месяцев… Вы готовы? Шесть демократов умерли, находясь на службе. Палата представителей похожа на хоспис", — заявил ведущий в прямом эфире. Журналист выразил мнение, что Вашингтону требуется передать факел молодому поколению, и добавил, что американцам не нужен очередной Байден. Заявление ведущего телеканала прозвучало на фоне инициированного в сенате США расследования о состоянии здоровья 82-летнего экс-президента, у которого недавно диагностировали рак. Во вторник хозяин Белого дома Дональд Трамп обвинил в госизмене окружение его предшественника. По мнению американского лидера, оно якобы знало о проблемах Байдена с физическим и умственным здоровьем, но скрывало это.Газета New York Times со ссылкой на пресс-секретаря Байдена 18 мая сообщила, что у бывшего президента диагностировали рак простаты в агрессивной форме. При этом, как утверждается, заболевание поддается эффективному лечению.

https://ria.ru/20250522/ssha-2018369151.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, джо байден, дональд трамп, конгресс сша, палата представителей сша