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В США испугались уже шестой смерти конгрессмена за 13 месяцев - РИА Новости, 22.05.2025
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04:12 22.05.2025 (обновлено: 10:43 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/ssha-2018380477.html
В США испугались уже шестой смерти конгрессмена за 13 месяцев
В США испугались уже шестой смерти конгрессмена за 13 месяцев - РИА Новости, 22.05.2025
В США испугались уже шестой смерти конгрессмена за 13 месяцев
Палата представителей конгресса США превратилась в хоспис, считает американский телеканал Fox News. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T04:12:00+03:00
2025-05-22T10:43:00+03:00
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
конгресс сша
палата представителей сша
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ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Палата представителей конгресса США превратилась в хоспис, считает американский телеканал Fox News."За последние тринадцать месяцев… Вы готовы? Шесть демократов умерли, находясь на службе. Палата представителей похожа на хоспис", — заявил ведущий в прямом эфире. Журналист выразил мнение, что Вашингтону требуется передать факел молодому поколению, и добавил, что американцам не нужен очередной Байден. Заявление ведущего телеканала прозвучало на фоне инициированного в сенате США расследования о состоянии здоровья 82-летнего экс-президента, у которого недавно диагностировали рак. Во вторник хозяин Белого дома Дональд Трамп обвинил в госизмене окружение его предшественника. По мнению американского лидера, оно якобы знало о проблемах Байдена с физическим и умственным здоровьем, но скрывало это.Газета New York Times со ссылкой на пресс-секретаря Байдена 18 мая сообщила, что у бывшего президента диагностировали рак простаты в агрессивной форме. При этом, как утверждается, заболевание поддается эффективному лечению.
https://ria.ru/20250522/ssha-2018369151.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, конгресс сша, палата представителей сша
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Конгресс США, Палата представителей США
В США испугались уже шестой смерти конгрессмена за 13 месяцев

Fox News после смерти Коннолли назвал палату представителей США хосписом

© Getty Images / Anna MoneymakerЧлен палаты представителей конгресса США Джерри Коннолли
Член палаты представителей конгресса США Джерри Коннолли - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Getty Images / Anna Moneymaker
Член палаты представителей конгресса США Джерри Коннолли. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Палата представителей конгресса США превратилась в хоспис, считает американский телеканал Fox News.
"За последние тринадцать месяцев… Вы готовы? Шесть демократов умерли, находясь на службе. Палата представителей похожа на хоспис", — заявил ведущий в прямом эфире.
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В среду в США ушел из жизни член палаты представителей демократ Джерри Коннолли, он умер от рака пищевода.

Журналист выразил мнение, что Вашингтону требуется передать факел молодому поколению, и добавил, что американцам не нужен очередной Байден.
Заявление ведущего телеканала прозвучало на фоне инициированного в сенате США расследования о состоянии здоровья 82-летнего экс-президента, у которого недавно диагностировали рак.
Во вторник хозяин Белого дома Дональд Трамп обвинил в госизмене окружение его предшественника. По мнению американского лидера, оно якобы знало о проблемах Байдена с физическим и умственным здоровьем, но скрывало это.
Газета New York Times со ссылкой на пресс-секретаря Байдена 18 мая сообщила, что у бывшего президента диагностировали рак простаты в агрессивной форме. При этом, как утверждается, заболевание поддается эффективному лечению.
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