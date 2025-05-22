В США испугались уже шестой смерти конгрессмена за 13 месяцев
Fox News после смерти Коннолли назвал палату представителей США хосписом
© Getty Images / Anna MoneymakerЧлен палаты представителей конгресса США Джерри Коннолли
© Getty Images / Anna Moneymaker
Член палаты представителей конгресса США Джерри Коннолли. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Палата представителей конгресса США превратилась в хоспис, считает американский телеканал Fox News.
"За последние тринадцать месяцев… Вы готовы? Шесть демократов умерли, находясь на службе. Палата представителей похожа на хоспис", — заявил ведущий в прямом эфире.
В среду в США ушел из жизни член палаты представителей демократ Джерри Коннолли, он умер от рака пищевода.
Журналист выразил мнение, что Вашингтону требуется передать факел молодому поколению, и добавил, что американцам не нужен очередной Байден.
Заявление ведущего телеканала прозвучало на фоне инициированного в сенате США расследования о состоянии здоровья 82-летнего экс-президента, у которого недавно диагностировали рак.
Во вторник хозяин Белого дома Дональд Трамп обвинил в госизмене окружение его предшественника. По мнению американского лидера, оно якобы знало о проблемах Байдена с физическим и умственным здоровьем, но скрывало это.
Газета New York Times со ссылкой на пресс-секретаря Байдена 18 мая сообщила, что у бывшего президента диагностировали рак простаты в агрессивной форме. При этом, как утверждается, заболевание поддается эффективному лечению.