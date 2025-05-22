https://ria.ru/20250522/ssha-2018378605.html
В США начнут продавать "золотые карты"
В США начнут продавать "золотые карты" - РИА Новости, 22.05.2025
В США начнут продавать "золотые карты"
Администрация президента США Дональда Трампа в ближайшую неделю запустит интернет-сайт по продаже "золотых карт" за пять миллионов долларов, дающих своим... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T03:42:00+03:00
2025-05-22T03:42:00+03:00
2025-05-22T03:42:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа в ближайшую неделю запустит интернет-сайт по продаже "золотых карт" за пять миллионов долларов, дающих своим владельцам постоянные виды на жительство в стране, заявил глава американского минторга Говард Латник. "Я ожидаю, что примерно в течение недели появится интернет-сайт, который будет называться trumpcard.gov", - сказал он на мероприятии Axios в Вашингтоне, комментируя предстоящий запуск властями США сайта для приобретения "золотых карт". Как объяснил чиновник, изначально онлайн-ресурс будет давать возможность всем желающим зарегистрироваться, подтвердив свой интерес к покупке одной из таких карт. Латник добавил, что продажа "золотых карт" поможет правительству США привлекать средства для оплаты растущих обязательств по государственному долгу. "По сути, каждый, кого я встречаю, кто не является американцем, проявляет интерес к покупке этой карты, если у него есть финансовая возможность", - отметил министр. Трамп сообщил ранее о запуске соответствующей программы, а в начале апреля показал "золотую карту", которая предоставит возможность состоятельным иностранным инвесторам получить ВНЖ в стране за 5 миллионов долларов.
https://ria.ru/20250322/ssha-2006721565.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, Технологии, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
В США начнут продавать "золотые карты"
В США запустят сайт по продаже золотых карт для получения ВНЖ
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа в ближайшую неделю запустит интернет-сайт по продаже "золотых карт" за пять миллионов долларов, дающих своим владельцам постоянные виды на жительство в стране, заявил глава американского минторга Говард Латник.
"Я ожидаю, что примерно в течение недели появится интернет-сайт, который будет называться trumpcard.gov", - сказал он на мероприятии Axios в Вашингтоне
, комментируя предстоящий запуск властями США
сайта для приобретения "золотых карт".
Как объяснил чиновник, изначально онлайн-ресурс будет давать возможность всем желающим зарегистрироваться, подтвердив свой интерес к покупке одной из таких карт.
Латник добавил, что продажа "золотых карт" поможет правительству США привлекать средства для оплаты растущих обязательств по государственному долгу.
"По сути, каждый, кого я встречаю, кто не является американцем, проявляет интерес к покупке этой карты, если у него есть финансовая возможность", - отметил министр.
Трамп
сообщил ранее о запуске соответствующей программы, а в начале апреля показал "золотую карту", которая предоставит возможность состоятельным иностранным инвесторам получить ВНЖ в стране за 5 миллионов долларов.