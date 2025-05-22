Рейтинг@Mail.ru
Сенатор Грэм* выступил с угрозой в адрес Китая и других партнеров России - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:55 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/ssha-2018372671.html
Сенатор Грэм* выступил с угрозой в адрес Китая и других партнеров России
Сенатор Грэм* выступил с угрозой в адрес Китая и других партнеров России - РИА Новости, 22.05.2025
Сенатор Грэм* выступил с угрозой в адрес Китая и других партнеров России
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* в социальной сети Х выступил с угрозой в адрес Китая и других партнеров России, говоря о якобы нежелании... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T01:55:00+03:00
2025-05-22T01:55:00+03:00
россия
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934184064_0:22:3000:1710_1920x0_80_0_0_f4350af43de6f2ebb3e9f6069b04100a.jpg
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* в социальной сети Х выступил с угрозой в адрес Китая и других партнеров России, говоря о якобы нежелании президента РФ Владимира Путина вести переговоры по завершению конфликта на Украине. "Подавляющее большинство в сенате США считает, что Путин избегает реальных переговоров, поскольку считает, что со временем США и наши союзники сломаются. Это был бы серьезный просчет, который может навредить Китаю и другим странам", - написал он. Грэм* указал, что провел встречу с послом КНР в США Се Фэном, в рамках которой обсудил военный конфликт на Украине и вопросы торговли. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине. Первого апреля в сенат США был внесен законопроект Грэма* "Акт о санкциях против России в 2025 году". Согласно тексту документа, законопроект вводит санкции и иные меры по отношению к Российской Федерации под предлогом отказа Москвы от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине или нарушения возможного будущего соглашения. Текстом документа предусмотрено введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Также гражданам США запрещается участие в операциях по покупке российских долговых бумаг, вводятся иные ограничительные меры. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250520/zakharova-2018062974.html
https://ria.ru/20250519/peregovory-2017752744.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934184064_266:0:2934:2001_1920x0_80_0_0_f19970bd479d39472fcc8930297956c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, в мире
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Сенатор Грэм* выступил с угрозой в адрес Китая и других партнеров России

Сенатор Грэм заявил о нежелании Путина вести переговоры по Украине

© Фото : Офис президента УкраиныСенатор Линдси Грэм*
Сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : Офис президента Украины
Сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* в социальной сети Х выступил с угрозой в адрес Китая и других партнеров России, говоря о якобы нежелании президента РФ Владимира Путина вести переговоры по завершению конфликта на Украине.
"Подавляющее большинство в сенате США считает, что Путин избегает реальных переговоров, поскольку считает, что со временем США и наши союзники сломаются. Это был бы серьезный просчет, который может навредить Китаю и другим странам", - написал он.
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Украина и Запад пытались сорвать переговоры с Россией, заявила Захарова
20 мая, 14:58
Грэм* указал, что провел встречу с послом КНР в США Се Фэном, в рамках которой обсудил военный конфликт на Украине и вопросы торговли.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
Первого апреля в сенат США был внесен законопроект Грэма* "Акт о санкциях против России в 2025 году". Согласно тексту документа, законопроект вводит санкции и иные меры по отношению к Российской Федерации под предлогом отказа Москвы от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине или нарушения возможного будущего соглашения. Текстом документа предусмотрено введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Также гражданам США запрещается участие в операциях по покупке российских долговых бумаг, вводятся иные ограничительные меры.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
Вид на Капитолий - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
"Это неприемлемо": в США резко высказались о переговорах Москвы и Киева
19 мая, 05:36
 
РоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала