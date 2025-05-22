Сенатор Грэм* выступил с угрозой в адрес Китая и других партнеров России
Сенатор Грэм заявил о нежелании Путина вести переговоры по Украине
© Фото : Офис президента УкраиныСенатор Линдси Грэм*
© Фото : Офис президента Украины
Сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* в социальной сети Х выступил с угрозой в адрес Китая и других партнеров России, говоря о якобы нежелании президента РФ Владимира Путина вести переговоры по завершению конфликта на Украине.
Грэм* указал, что провел встречу с послом КНР в США Се Фэном, в рамках которой обсудил военный конфликт на Украине и вопросы торговли.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
Первого апреля в сенат США был внесен законопроект Грэма* "Акт о санкциях против России в 2025 году". Согласно тексту документа, законопроект вводит санкции и иные меры по отношению к Российской Федерации под предлогом отказа Москвы от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине или нарушения возможного будущего соглашения. Текстом документа предусмотрено введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Также гражданам США запрещается участие в операциях по покупке российских долговых бумаг, вводятся иные ограничительные меры.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.