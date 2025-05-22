Рейтинг@Mail.ru
В сенате США расследуют, кто управлял страной вместо Байдена - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:04 22.05.2025 (обновлено: 10:01 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/ssha-2018369151.html
В сенате США расследуют, кто управлял страной вместо Байдена
В сенате США расследуют, кто управлял страной вместо Байдена - РИА Новости, 22.05.2025
В сенате США расследуют, кто управлял страной вместо Байдена
Председатель подкомитета по расследованиям комитета внутренней безопасности сената США Рон Джонсон заявил изданию Axios, что начал официальную процедуру... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T01:04:00+03:00
2025-05-22T10:01:00+03:00
в мире
сша
джо байден
рон джонсон
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/83531/37/835313719_0:0:2592:1458_1920x0_80_0_0_b1a1beb82eb7413bea59735ded755140.jpg
ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Председатель подкомитета по расследованиям комитета внутренней безопасности сената США Рон Джонсон заявил изданию Axios, что начал официальную процедуру выяснения, кто на самом деле мог управлять страной во время президентского срока Джо Байдена."Мы должны это сделать. Я имею в виду, кто руководил правительством", — сказал Джонсон.Он добавил, что вскоре начнет рассылать письма нескольким десяткам человек, у которых был прямой контакт с бывшим главой государства.На прошлой неделе стало известно, что у Байдена диагностировали рак простаты в агрессивной форме. При этом, как утверждается, заболевание поддается эффективному лечению.На этом фоне нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп обвинил в госизмене окружение своего предшественника, которое, по его мнению, знало о проблемах с физическим и умственным здоровьем Байдена, но скрывало это.Онколог Эзекиэль Эмануэль в интервью газете The Washington Post предположил, что онкологическое заболевание у Байдена развивалось с начала его президентского срока в 2021 году. Подобные заявления, отмечает издание, вызвали волну новых подозрений в сокрытии диагноза. Так, критике подверглось заключение врача Белого дома от февраля 2024 года, где утверждалось, что здоровье Байдена в порядке и каких-либо проблем с предстательной железой у него нет.Кроме того, вышла в свет книга журналистов Джейка Тэппера и Алекса Томпсона "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие и катастрофическое решение баллотироваться еще раз". Ссылаясь на чиновников из бывшей администрации, авторы утверждают, что к 2024 году Байден утратил способность исполнять обязанности в критических ситуациях и пользовался шпаргалками даже на закрытых заседаниях своего кабинета.
https://ria.ru/20250520/bayden-2018079458.html
https://ria.ru/20250521/bajden-2018328334.html
https://ria.ru/20250520/bayden-2018135180.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/83531/37/835313719_0:0:2592:1944_1920x0_80_0_0_e79b3901138a019e07b1e8ee6a639a9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, рон джонсон, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Рон Джонсон, Дональд Трамп
В сенате США расследуют, кто управлял страной вместо Байдена

Сенатор Джонсон расследует, кто на самом деле управлял США вместо Байдена

© Фото : KmccoyЗдание сената США
Здание сената США - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : Kmccoy
Здание сената США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Председатель подкомитета по расследованиям комитета внутренней безопасности сената США Рон Джонсон заявил изданию Axios, что начал официальную процедуру выяснения, кто на самом деле мог управлять страной во время президентского срока Джо Байдена.
"Мы должны это сделать. Я имею в виду, кто руководил правительством", — сказал Джонсон.
Джилл Байден - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Против жены Байдена могут возбудить дело за жесткое обращение с мужем
20 мая, 16:18
Он добавил, что вскоре начнет рассылать письма нескольким десяткам человек, у которых был прямой контакт с бывшим главой государства.
На прошлой неделе стало известно, что у Байдена диагностировали рак простаты в агрессивной форме. При этом, как утверждается, заболевание поддается эффективному лечению.

Байден родился 20 ноября 1942 года. Сейчас ему 82 года.

На этом фоне нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп обвинил в госизмене окружение своего предшественника, которое, по его мнению, знало о проблемах с физическим и умственным здоровьем Байдена, но скрывало это.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Экс-врач Белого дома предположил, сколько осталось жить Байдену
Вчера, 18:30
Онколог Эзекиэль Эмануэль в интервью газете The Washington Post предположил, что онкологическое заболевание у Байдена развивалось с начала его президентского срока в 2021 году. Подобные заявления, отмечает издание, вызвали волну новых подозрений в сокрытии диагноза. Так, критике подверглось заключение врача Белого дома от февраля 2024 года, где утверждалось, что здоровье Байдена в порядке и каких-либо проблем с предстательной железой у него нет.
Кроме того, вышла в свет книга журналистов Джейка Тэппера и Алекса Томпсона "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие и катастрофическое решение баллотироваться еще раз". Ссылаясь на чиновников из бывшей администрации, авторы утверждают, что к 2024 году Байден утратил способность исполнять обязанности в критических ситуациях и пользовался шпаргалками даже на закрытых заседаниях своего кабинета.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Байден легко выходил из себя, сообщили журналисты
20 мая, 21:38
 
В миреСШАДжо БайденРон ДжонсонДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала