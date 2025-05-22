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В сенате США расследуют, кто управлял страной вместо Байдена

В сенате США расследуют, кто управлял страной вместо Байдена - РИА Новости, 22.05.2025

В сенате США расследуют, кто управлял страной вместо Байдена

Председатель подкомитета по расследованиям комитета внутренней безопасности сената США Рон Джонсон заявил изданию Axios, что начал официальную процедуру... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T01:04:00+03:00

2025-05-22T01:04:00+03:00

2025-05-22T10:01:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Председатель подкомитета по расследованиям комитета внутренней безопасности сената США Рон Джонсон заявил изданию Axios, что начал официальную процедуру выяснения, кто на самом деле мог управлять страной во время президентского срока Джо Байдена."Мы должны это сделать. Я имею в виду, кто руководил правительством", — сказал Джонсон.Он добавил, что вскоре начнет рассылать письма нескольким десяткам человек, у которых был прямой контакт с бывшим главой государства.На прошлой неделе стало известно, что у Байдена диагностировали рак простаты в агрессивной форме. При этом, как утверждается, заболевание поддается эффективному лечению.На этом фоне нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп обвинил в госизмене окружение своего предшественника, которое, по его мнению, знало о проблемах с физическим и умственным здоровьем Байдена, но скрывало это.Онколог Эзекиэль Эмануэль в интервью газете The Washington Post предположил, что онкологическое заболевание у Байдена развивалось с начала его президентского срока в 2021 году. Подобные заявления, отмечает издание, вызвали волну новых подозрений в сокрытии диагноза. Так, критике подверглось заключение врача Белого дома от февраля 2024 года, где утверждалось, что здоровье Байдена в порядке и каких-либо проблем с предстательной железой у него нет.Кроме того, вышла в свет книга журналистов Джейка Тэппера и Алекса Томпсона "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие и катастрофическое решение баллотироваться еще раз". Ссылаясь на чиновников из бывшей администрации, авторы утверждают, что к 2024 году Байден утратил способность исполнять обязанности в критических ситуациях и пользовался шпаргалками даже на закрытых заседаниях своего кабинета.

https://ria.ru/20250520/bayden-2018079458.html

https://ria.ru/20250521/bajden-2018328334.html

https://ria.ru/20250520/bayden-2018135180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, джо байден, рон джонсон, дональд трамп