https://ria.ru/20250522/spetsoperatsiya-2018554939.html

Российские войска закрепились в двух селах на стыке ДНР и Запорожья

Российские войска закрепились в двух селах на стыке ДНР и Запорожья - РИА Новости, 22.05.2025

Российские войска закрепились в двух селах на стыке ДНР и Запорожья

Российские войска закрепились в селах Новополь и Зеленое Поле, расположенных на стыке ДНР и Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T23:26:00+03:00

2025-05-22T23:26:00+03:00

2025-05-22T23:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Российские войска закрепились в селах Новополь и Зеленое Поле, расположенных на стыке ДНР и Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал о начале боев за освобождение последнего участка административной границы между Запорожской областью и ДНР, находящегося под контролем ВСУ, бои развернулись за села Новополь и Зеленое Поле по направлению к запорожскому селу Темировка. "Наши войска закрепились в селах Новополь и Зеленое Поле. Оба села уже наполовину находятся под контролем российских войск. В запорожском селе Темировка уже ждут прихода русской армии", - сказал Рогов. По его словам, давление на группировку ВСУ в оккупированной части Запорожской области теперь будет оказываться не только с южного, но и восточного направления.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожская область, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины