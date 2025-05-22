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Российские войска закрепились в двух селах на стыке ДНР и Запорожья - РИА Новости, 22.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:26 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/spetsoperatsiya-2018554939.html
Российские войска закрепились в двух селах на стыке ДНР и Запорожья
Российские войска закрепились в двух селах на стыке ДНР и Запорожья - РИА Новости, 22.05.2025
Российские войска закрепились в двух селах на стыке ДНР и Запорожья
Российские войска закрепились в селах Новополь и Зеленое Поле, расположенных на стыке ДНР и Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T23:26:00+03:00
2025-05-22T23:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Российские войска закрепились в селах Новополь и Зеленое Поле, расположенных на стыке ДНР и Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал о начале боев за освобождение последнего участка административной границы между Запорожской областью и ДНР, находящегося под контролем ВСУ, бои развернулись за села Новополь и Зеленое Поле по направлению к запорожскому селу Темировка. "Наши войска закрепились в селах Новополь и Зеленое Поле. Оба села уже наполовину находятся под контролем российских войск. В запорожском селе Темировка уже ждут прихода русской армии", - сказал Рогов. По его словам, давление на группировку ВСУ в оккупированной части Запорожской области теперь будет оказываться не только с южного, но и восточного направления.
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в мире, запорожская область, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска закрепились в двух селах на стыке ДНР и Запорожья

Рогов: российские войска закрепились в двух селах у границы Запорожской области

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Российские войска закрепились в селах Новополь и Зеленое Поле, расположенных на стыке ДНР и Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал о начале боев за освобождение последнего участка административной границы между Запорожской областью и ДНР, находящегося под контролем ВСУ, бои развернулись за села Новополь и Зеленое Поле по направлению к запорожскому селу Темировка.
«
"Наши войска закрепились в селах Новополь и Зеленое Поле. Оба села уже наполовину находятся под контролем российских войск. В запорожском селе Темировка уже ждут прихода русской армии", - сказал Рогов.
По его словам, давление на группировку ВСУ в оккупированной части Запорожской области теперь будет оказываться не только с южного, но и восточного направления.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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