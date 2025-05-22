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Российские войска закрепились в двух селах на стыке ДНР и Запорожья
Российские войска закрепились в двух селах на стыке ДНР и Запорожья - РИА Новости, 22.05.2025
Российские войска закрепились в двух селах на стыке ДНР и Запорожья
Российские войска закрепились в селах Новополь и Зеленое Поле, расположенных на стыке ДНР и Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T23:26:00+03:00
2025-05-22T23:26:00+03:00
2025-05-22T23:26:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Российские войска закрепились в селах Новополь и Зеленое Поле, расположенных на стыке ДНР и Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал о начале боев за освобождение последнего участка административной границы между Запорожской областью и ДНР, находящегося под контролем ВСУ, бои развернулись за села Новополь и Зеленое Поле по направлению к запорожскому селу Темировка. "Наши войска закрепились в селах Новополь и Зеленое Поле. Оба села уже наполовину находятся под контролем российских войск. В запорожском селе Темировка уже ждут прихода русской армии", - сказал Рогов. По его словам, давление на группировку ВСУ в оккупированной части Запорожской области теперь будет оказываться не только с южного, но и восточного направления.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Российские войска закрепились в двух селах на стыке ДНР и Запорожья
Рогов: российские войска закрепились в двух селах у границы Запорожской области