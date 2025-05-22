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Российские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА - РИА Новости, 22.05.2025
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07:21 22.05.2025 (обновлено: 09:25 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/spetsoperatsiya-2018394929.html
Российские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА
Российские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА - РИА Новости, 22.05.2025
Российские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА
Российские артиллеристы-десантники группировки войск "Днепр" уничтожили украинский пункт управления ударными беспилотниками (БПЛА), развернутый на правом берегу РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T07:21:00+03:00
2025-05-22T09:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 22 мая - РИА Новости. Российские артиллеристы-десантники группировки войск "Днепр" уничтожили украинский пункт управления ударными беспилотниками (БПЛА), развернутый на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает корреспондент РИА Новости, наблюдавший под Крынками за боевой работой расчета орудия "Гиацинт-Б". "Мне сказали: есть цель. Будем работать по пункту БПЛА. Заметили, что оттуда много вылетов. И надо отработать. Сделать красиво. Передать пару приветов", - сказал агентству командир артиллерийского расчета с позывным "Саня-Молдаван". Артиллеристам-десантникам разведка передала координаты обнаруженного на правом берегу пункта управления ударными БПЛА противника. Расчет приготовил 152-миллиметровое орудие "Гиацинт-Б" к боевой работе, навел его на цель и произвел несколько точных выстрелов. "Отлично. Все устраивает. Цель уничтожена, противник подавлен", - сказал агентству после боевой работы командир расчета. Десантник "Днепра" сообщил РИА Новости, что интенсивность украинских артиллерийских обстрелов на херсонском направлении в данный момент, по сравнению с прошлым годом, снизилась, однако противник широко применяет ударные FPV-дроны и тяжелые коптеры-бомбардировщики типа "Баба-Яга", причем не только по военным, но и, злонамеренно, по мирным объектам на левом берегу. "Насчет артиллерии не знаю, но FPV, они бьют гражданских… Да… FPV и сбросы прямо делают прицельно в гражданских", - подтвердил военный.
https://ria.ru/20250521/ukraina-2018359635.html
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Уничтожение пункта управления ударными беспилотниками ВСУ Артиллеристами ВДВ
Артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления ударными беспилотниками ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Десантник сообщил РИА Новости, что ВСУ сейчас широко применяют ударные FPV-дроны и тяжелые коптеры типа "Баба-Яга" не только по военным, но и по мирным объектам. "Насчет артиллерии не знаю, но FPV - они бьют гражданских… Да… FPV и сбросы, прямо делают прицельно в гражданских".
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безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Российские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА

Российские десантники уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на берегу Днепра

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ГЕНИЧЕСК, 22 мая - РИА Новости. Российские артиллеристы-десантники группировки войск "Днепр" уничтожили украинский пункт управления ударными беспилотниками (БПЛА), развернутый на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает корреспондент РИА Новости, наблюдавший под Крынками за боевой работой расчета орудия "Гиацинт-Б".
"Мне сказали: есть цель. Будем работать по пункту БПЛА. Заметили, что оттуда много вылетов. И надо отработать. Сделать красиво. Передать пару приветов", - сказал агентству командир артиллерийского расчета с позывным "Саня-Молдаван".
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Артиллеристам-десантникам разведка передала координаты обнаруженного на правом берегу пункта управления ударными БПЛА противника. Расчет приготовил 152-миллиметровое орудие "Гиацинт-Б" к боевой работе, навел его на цель и произвел несколько точных выстрелов.
"Отлично. Все устраивает. Цель уничтожена, противник подавлен", - сказал агентству после боевой работы командир расчета.
Десантник "Днепра" сообщил РИА Новости, что интенсивность украинских артиллерийских обстрелов на херсонском направлении в данный момент, по сравнению с прошлым годом, снизилась, однако противник широко применяет ударные FPV-дроны и тяжелые коптеры-бомбардировщики типа "Баба-Яга", причем не только по военным, но и, злонамеренно, по мирным объектам на левом берегу.
"Насчет артиллерии не знаю, но FPV, они бьют гражданских… Да… FPV и сбросы прямо делают прицельно в гражданских", - подтвердил военный.
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