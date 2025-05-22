https://ria.ru/20250522/spetsoperatsiya-2018394929.html

Российские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА

Российские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА - РИА Новости, 22.05.2025

Российские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА

Российские артиллеристы-десантники группировки войск "Днепр" уничтожили украинский пункт управления ударными беспилотниками (БПЛА), развернутый на правом берегу РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T07:21:00+03:00

2025-05-22T07:21:00+03:00

2025-05-22T09:25:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 22 мая - РИА Новости. Российские артиллеристы-десантники группировки войск "Днепр" уничтожили украинский пункт управления ударными беспилотниками (БПЛА), развернутый на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает корреспондент РИА Новости, наблюдавший под Крынками за боевой работой расчета орудия "Гиацинт-Б". "Мне сказали: есть цель. Будем работать по пункту БПЛА. Заметили, что оттуда много вылетов. И надо отработать. Сделать красиво. Передать пару приветов", - сказал агентству командир артиллерийского расчета с позывным "Саня-Молдаван". Артиллеристам-десантникам разведка передала координаты обнаруженного на правом берегу пункта управления ударными БПЛА противника. Расчет приготовил 152-миллиметровое орудие "Гиацинт-Б" к боевой работе, навел его на цель и произвел несколько точных выстрелов. "Отлично. Все устраивает. Цель уничтожена, противник подавлен", - сказал агентству после боевой работы командир расчета. Десантник "Днепра" сообщил РИА Новости, что интенсивность украинских артиллерийских обстрелов на херсонском направлении в данный момент, по сравнению с прошлым годом, снизилась, однако противник широко применяет ударные FPV-дроны и тяжелые коптеры-бомбардировщики типа "Баба-Яга", причем не только по военным, но и, злонамеренно, по мирным объектам на левом берегу. "Насчет артиллерии не знаю, но FPV, они бьют гражданских… Да… FPV и сбросы прямо делают прицельно в гражданских", - подтвердил военный.

https://ria.ru/20250521/ukraina-2018359635.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Уничтожение пункта управления ударными беспилотниками ВСУ Артиллеристами ВДВ Артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления ударными беспилотниками ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Десантник сообщил РИА Новости, что ВСУ сейчас широко применяют ударные FPV-дроны и тяжелые коптеры типа "Баба-Яга" не только по военным, но и по мирным объектам. "Насчет артиллерии не знаю, но FPV - они бьют гражданских… Да… FPV и сбросы, прямо делают прицельно в гражданских". 2025-05-22T07:21 true PT2M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность