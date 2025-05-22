https://ria.ru/20250522/spetsoperatsiya-2018383345.html
Экипаж Ми-28НМ поразил пункт дислокации расчета БПЛА ВСУ
Экипаж Ми-28НМ поразил пункт дислокации расчета БПЛА ВСУ - РИА Новости, 22.05.2025
Экипаж Ми-28НМ поразил пункт дислокации расчета БПЛА ВСУ
Экипаж вертолета Ми-28НМ выполнил удар авиационными ракетами по пункту временной дислокации расчета БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр",... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T05:12:00+03:00
2025-05-22T05:12:00+03:00
2025-05-22T05:12:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ выполнил удар авиационными ракетами по пункту временной дислокации расчета БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны России. МО РФ опубликовало кадры выполнения боевого задания экипажа вертолета Ми-28НМ в ходе проведения спецоперации. "Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации расчета БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр". В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар авиационными ракетами по заданным координатам. По докладу разведки цель была поражена", – говорится в сообщении. Уточняется, что после выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования.
https://ria.ru/20250521/ukraina-2018359635.html
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РИА Новости
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ
Экипаж Ми-28НМ поразил пункт дислокации расчета БПЛА ВСУ
Ми-28НМ поразил дислокацию расчета БПЛА ВСУ в зоне ответственности группы Центр