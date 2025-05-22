https://ria.ru/20250522/spetsoperatsiya-2018383345.html

Экипаж Ми-28НМ поразил пункт дислокации расчета БПЛА ВСУ

Экипаж Ми-28НМ поразил пункт дислокации расчета БПЛА ВСУ - РИА Новости, 22.05.2025

Экипаж Ми-28НМ поразил пункт дислокации расчета БПЛА ВСУ

Экипаж вертолета Ми-28НМ выполнил удар авиационными ракетами по пункту временной дислокации расчета БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр",... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T05:12:00+03:00

2025-05-22T05:12:00+03:00

2025-05-22T05:12:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ выполнил удар авиационными ракетами по пункту временной дислокации расчета БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны России. МО РФ опубликовало кадры выполнения боевого задания экипажа вертолета Ми-28НМ в ходе проведения спецоперации. "Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации расчета БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр". В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар авиационными ракетами по заданным координатам. По докладу разведки цель была поражена", – говорится в сообщении. Уточняется, что после выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования.

https://ria.ru/20250521/ukraina-2018359635.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, ми-28нм