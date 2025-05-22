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Экипаж Ми-28НМ поразил пункт дислокации расчета БПЛА ВСУ - РИА Новости, 22.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/spetsoperatsiya-2018383345.html
Экипаж Ми-28НМ поразил пункт дислокации расчета БПЛА ВСУ
Экипаж Ми-28НМ поразил пункт дислокации расчета БПЛА ВСУ - РИА Новости, 22.05.2025
Экипаж Ми-28НМ поразил пункт дислокации расчета БПЛА ВСУ
Экипаж вертолета Ми-28НМ выполнил удар авиационными ракетами по пункту временной дислокации расчета БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр",... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T05:12:00+03:00
2025-05-22T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
ми-28нм
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ выполнил удар авиационными ракетами по пункту временной дислокации расчета БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны России. МО РФ опубликовало кадры выполнения боевого задания экипажа вертолета Ми-28НМ в ходе проведения спецоперации. "Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации расчета БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр". В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар авиационными ракетами по заданным координатам. По докладу разведки цель была поражена", – говорится в сообщении. Уточняется, что после выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования.
https://ria.ru/20250521/ukraina-2018359635.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ
Экипаж Ми-28НМ поразил пункт дислокации расчета БПЛА ВСУ

Ми-28НМ поразил дислокацию расчета БПЛА ВСУ в зоне ответственности группы Центр

© РИА Новости / Сергей Солдаткин | Перейти в медиабанкМи-28Н
Ми-28Н - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Сергей Солдаткин
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Ми-28Н. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ выполнил удар авиационными ракетами по пункту временной дислокации расчета БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны России.
МО РФ опубликовало кадры выполнения боевого задания экипажа вертолета Ми-28НМ в ходе проведения спецоперации.
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"Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации расчета БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр". В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар авиационными ракетами по заданным координатам. По докладу разведки цель была поражена", – говорится в сообщении.
Уточняется, что после выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныМи-28НМ
 
 
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