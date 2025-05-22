https://ria.ru/20250522/spetsoperatsiya-2018382849.html

Российские военные нанесли удар по тылу ВСУ из "Торнадо-С"

Российские военные нанесли удар по тылу ВСУ из "Торнадо-С" - РИА Новости, 22.05.2025

Российские военные нанесли удар по тылу ВСУ из "Торнадо-С"

Артиллеристы российской группировки войск "Центр" нанесли удар по тыловому району противника из РСЗО "Торнадо-С" на красноармейском направлении, сообщили... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T05:06:00+03:00

2025-05-22T05:06:00+03:00

2025-05-22T05:06:00+03:00

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ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки войск "Центр" нанесли удар по тыловому району противника из РСЗО "Торнадо-С" на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие артиллерийского соединения группировки войск "Центр" выполнили высокоточный удар по тыловому району противника на красноармейском направлении зоны проведения СВО. Огневое поражение осуществлялось реактивной системой залпового огня "Торнадо-С" калибра 300-миллиметров с дистанции около 100 километров", - сообщили в МО РФ. Там уточнили, что целью удара стал пункт временной дислокации подразделений ВСУ, где по данным разведки происходило сосредоточение живой силы и техники. Мощные боеприпасы с осколочно-фугасной частью полностью уничтожили выявленные цели в районе удара.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность