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Российские военные нанесли удар по тылу ВСУ из "Торнадо-С" - РИА Новости, 22.05.2025
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05:06 22.05.2025
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Российские военные нанесли удар по тылу ВСУ из "Торнадо-С"
Российские военные нанесли удар по тылу ВСУ из "Торнадо-С" - РИА Новости, 22.05.2025
Российские военные нанесли удар по тылу ВСУ из "Торнадо-С"
Артиллеристы российской группировки войск "Центр" нанесли удар по тыловому району противника из РСЗО "Торнадо-С" на красноармейском направлении, сообщили... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T05:06:00+03:00
2025-05-22T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки войск "Центр" нанесли удар по тыловому району противника из РСЗО "Торнадо-С" на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие артиллерийского соединения группировки войск "Центр" выполнили высокоточный удар по тыловому району противника на красноармейском направлении зоны проведения СВО. Огневое поражение осуществлялось реактивной системой залпового огня "Торнадо-С" калибра 300-миллиметров с дистанции около 100 километров", - сообщили в МО РФ. Там уточнили, что целью удара стал пункт временной дислокации подразделений ВСУ, где по данным разведки происходило сосредоточение живой силы и техники. Мощные боеприпасы с осколочно-фугасной частью полностью уничтожили выявленные цели в районе удара.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные нанесли удар по тылу ВСУ из "Торнадо-С"

Артиллеристы нанесли удар по тыловому району ВСУ на Красноармейском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо"
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости
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Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки войск "Центр" нанесли удар по тыловому району противника из РСЗО "Торнадо-С" на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие артиллерийского соединения группировки войск "Центр" выполнили высокоточный удар по тыловому району противника на красноармейском направлении зоны проведения СВО. Огневое поражение осуществлялось реактивной системой залпового огня "Торнадо-С" калибра 300-миллиметров с дистанции около 100 километров", - сообщили в МО РФ.
Там уточнили, что целью удара стал пункт временной дислокации подразделений ВСУ, где по данным разведки происходило сосредоточение живой силы и техники. Мощные боеприпасы с осколочно-фугасной частью полностью уничтожили выявленные цели в районе удара.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
 
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