https://ria.ru/20250522/spetsoperatsiya-2018382849.html
Российские военные нанесли удар по тылу ВСУ из "Торнадо-С"
Российские военные нанесли удар по тылу ВСУ из "Торнадо-С" - РИА Новости, 22.05.2025
Российские военные нанесли удар по тылу ВСУ из "Торнадо-С"
Артиллеристы российской группировки войск "Центр" нанесли удар по тыловому району противника из РСЗО "Торнадо-С" на красноармейском направлении, сообщили... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T05:06:00+03:00
2025-05-22T05:06:00+03:00
2025-05-22T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873099212_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5a0030ab3dd28a8c801a266ff57bc72.jpg
ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки войск "Центр" нанесли удар по тыловому району противника из РСЗО "Торнадо-С" на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие артиллерийского соединения группировки войск "Центр" выполнили высокоточный удар по тыловому району противника на красноармейском направлении зоны проведения СВО. Огневое поражение осуществлялось реактивной системой залпового огня "Торнадо-С" калибра 300-миллиметров с дистанции около 100 километров", - сообщили в МО РФ. Там уточнили, что целью удара стал пункт временной дислокации подразделений ВСУ, где по данным разведки происходило сосредоточение живой силы и техники. Мощные боеприпасы с осколочно-фугасной частью полностью уничтожили выявленные цели в районе удара.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873099212_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c9d1fa46d2353028f6babdf8d1a35aaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные нанесли удар по тылу ВСУ из "Торнадо-С"
Артиллеристы нанесли удар по тыловому району ВСУ на Красноармейском направлении