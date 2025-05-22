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Расчеты "Града" сорвали ротацию подразделений ВСУ в Запорожской области
Расчеты "Града" сорвали ротацию подразделений ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 22.05.2025
Расчеты "Града" сорвали ротацию подразделений ВСУ в Запорожской области
Расчеты РСЗО "Град" самоходного артиллерийского соединения 58-й армии группировки войск "Днепр" нанесли удар по позициям вооруженных сил Украины на ореховском... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T05:03:00+03:00
2025-05-22T05:03:00+03:00
2025-05-22T05:03:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" самоходного артиллерийского соединения 58-й армии группировки войск "Днепр" нанесли удар по позициям вооруженных сил Украины на ореховском направлении в Запорожской области, сорвав ротацию подразделений противника, сообщили в Минобороны РФ. "В результате массированного удара реактивных систем залпового огня была сорвана ротация подразделений противника и подвоз боеприпасов к его позиция", - сообщили в Минобороны. Как отметили в военном ведомстве, систематические площадные удары РСЗО "Град" по позициям ВСУ в Запорожской области снижают оборонительные возможности противника и создают возможности для успешных действий российских пехотных подразделений. "За последнюю неделю мы смогли поразить расчет БПЛА, склад боеприпасов и живую силу противника", - рассказал журналистам командир одного из расчетов "Града".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Расчеты "Града" сорвали ротацию подразделений ВСУ в Запорожской области
Расчеты РСЗО Град сорвали ротацию подразделений ВСУ на Ореховском направлении