https://ria.ru/20250522/spetsoperatsiya-2018382694.html

Расчеты "Града" сорвали ротацию подразделений ВСУ в Запорожской области

Расчеты "Града" сорвали ротацию подразделений ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 22.05.2025

Расчеты "Града" сорвали ротацию подразделений ВСУ в Запорожской области

Расчеты РСЗО "Град" самоходного артиллерийского соединения 58-й армии группировки войск "Днепр" нанесли удар по позициям вооруженных сил Украины на ореховском... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T05:03:00+03:00

2025-05-22T05:03:00+03:00

2025-05-22T05:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" самоходного артиллерийского соединения 58-й армии группировки войск "Днепр" нанесли удар по позициям вооруженных сил Украины на ореховском направлении в Запорожской области, сорвав ротацию подразделений противника, сообщили в Минобороны РФ. "В результате массированного удара реактивных систем залпового огня была сорвана ротация подразделений противника и подвоз боеприпасов к его позиция", - сообщили в Минобороны. Как отметили в военном ведомстве, систематические площадные удары РСЗО "Град" по позициям ВСУ в Запорожской области снижают оборонительные возможности противника и создают возможности для успешных действий российских пехотных подразделений. "За последнюю неделю мы смогли поразить расчет БПЛА, склад боеприпасов и живую силу противника", - рассказал журналистам командир одного из расчетов "Града".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность