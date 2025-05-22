https://ria.ru/20250522/spetsoperatsiya-2018381624.html

Российские десантники сбили украинский тяжелый дрон "Вампир"

Российские десантники сбили украинский тяжелый дрон "Вампир" - РИА Новости, 22.05.2025

Российские десантники сбили украинский тяжелый дрон "Вампир"

Российские десантники расчета "Днепр" сбили над левобережьем Херсонской области тяжелый украинский дрон-бомбардировщик "Вампир" (разновидность "Бабы-Яги"), в... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T04:33:00+03:00

2025-05-22T04:33:00+03:00

2025-05-22T09:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

технологии

херсонская область

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018398567_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4e2176e1f47802e17153a13238b7368e.jpg

ГЕНИЧЕСК, 22 мая - РИА Новости. Российские десантники расчета "Днепр" сбили над левобережьем Херсонской области тяжелый украинский дрон-бомбардировщик "Вампир" (разновидность "Бабы-Яги"), в среднем каждый противодронный расчет сейчас уничтожает 7-8 тяжелых беспилотников в неделю, сообщил РИА Новости командир расчета, десантник с позывным "Экватор". "Мой расчет на огневых по прикрытию позиций сбил гексакоптер "Вампир". Вот все что от него осталось… В среднем (сбиваем - ред.) за неделю 7-8 штук", - сообщил агентству офицер. У данного сбитого "Вампира" больше пропеллеров, чем у стандартной "Бабы Яги", и он способен нести на себе больше мин и взрывчатки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение украинского дрона-бомбардировщика "Вампир" российскими десантниками Российские десантники группировки "Днепр" сбили над левобережьем Херсонской области тяжелый украинский дрон-бомбардировщик "Вампир" (разновидность "Бабы-Яги"). Об этом РИА Новости рассказал командир расчета, десантник с позывным "Экватор". 2025-05-22T04:33 true PT1M51S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, херсонская область , безопасность