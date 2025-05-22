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Российские десантники сбили украинский тяжелый дрон "Вампир" - РИА Новости, 22.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:33 22.05.2025 (обновлено: 09:56 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/spetsoperatsiya-2018381624.html
Российские десантники сбили украинский тяжелый дрон "Вампир"
Российские десантники сбили украинский тяжелый дрон "Вампир" - РИА Новости, 22.05.2025
Российские десантники сбили украинский тяжелый дрон "Вампир"
Российские десантники расчета "Днепр" сбили над левобережьем Херсонской области тяжелый украинский дрон-бомбардировщик "Вампир" (разновидность "Бабы-Яги"), в... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T04:33:00+03:00
2025-05-22T09:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
херсонская область
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 22 мая - РИА Новости. Российские десантники расчета "Днепр" сбили над левобережьем Херсонской области тяжелый украинский дрон-бомбардировщик "Вампир" (разновидность "Бабы-Яги"), в среднем каждый противодронный расчет сейчас уничтожает 7-8 тяжелых беспилотников в неделю, сообщил РИА Новости командир расчета, десантник с позывным "Экватор". "Мой расчет на огневых по прикрытию позиций сбил гексакоптер "Вампир". Вот все что от него осталось… В среднем (сбиваем - ред.) за неделю 7-8 штук", - сообщил агентству офицер. У данного сбитого "Вампира" больше пропеллеров, чем у стандартной "Бабы Яги", и он способен нести на себе больше мин и взрывчатки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Уничтожение украинского дрона-бомбардировщика "Вампир" российскими десантниками
Российские десантники группировки "Днепр" сбили над левобережьем Херсонской области тяжелый украинский дрон-бомбардировщик "Вампир" (разновидность "Бабы-Яги"). Об этом РИА Новости рассказал командир расчета, десантник с позывным "Экватор".
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технологии, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Херсонская область , Безопасность
Российские десантники сбили украинский тяжелый дрон "Вампир"

Российские десантники сбили над Херсонской областью украинский дрон "Вампир"

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ГЕНИЧЕСК, 22 мая - РИА Новости. Российские десантники расчета "Днепр" сбили над левобережьем Херсонской области тяжелый украинский дрон-бомбардировщик "Вампир" (разновидность "Бабы-Яги"), в среднем каждый противодронный расчет сейчас уничтожает 7-8 тяжелых беспилотников в неделю, сообщил РИА Новости командир расчета, десантник с позывным "Экватор".
"Мой расчет на огневых по прикрытию позиций сбил гексакоптер "Вампир". Вот все что от него осталось… В среднем (сбиваем - ред.) за неделю 7-8 штук", - сообщил агентству офицер.
У данного сбитого "Вампира" больше пропеллеров, чем у стандартной "Бабы Яги", и он способен нести на себе больше мин и взрывчатки.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииХерсонская областьБезопасность
 
 
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