https://ria.ru/20250522/spch-2018371555.html

Глава СПЧ одобряет идею создать трибунал для оценки действий Киева

Глава СПЧ одобряет идею создать трибунал для оценки действий Киева - РИА Новости, 22.05.2025

Глава СПЧ одобряет идею создать трибунал для оценки действий Киева

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека каждые три месяца рассылает в международные организации материалы о преступлениях... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T01:37:00+03:00

2025-05-22T01:37:00+03:00

2025-05-22T01:37:00+03:00

россия

валерий фадеев

максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)

вооруженные силы украины

оон

евросоюз

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека каждые три месяца рассылает в международные организации материалы о преступлениях ВСУ против мирного российского населения, рассказал РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев. "Мы отправляем материалы о преступлениях каждый квартал", - отметил Фадеев в разговоре с агентством. Совет рассылает информацию о преступлениях ВСУ против мирных граждан в международные структуры, такие как ООН, ЕС, ОБСЕ, общественные организации, иностранные посольства и ведущие мировые СМИ. Глава СПЧ также подчеркнул, что положительно относится к созданию после завершения специальной военной операции международного трибунала, который оценил бы действия киевского режима. "Преступлений тысячи. Мы какой-то реестр ведем, (председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов - ред.) Максим Григорьев ведет, причем он собирает свидетельства живых людей, видео с ними записывает, это очень важно, это все пригодится", - добавил Фадеев.

https://ria.ru/20250429/ukraina-2014077239.html

https://ria.ru/20250521/ukraina-2018359635.html

россия

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Дарья Буймова

россия, валерий фадеев, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), вооруженные силы украины, оон, евросоюз, общество