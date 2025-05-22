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Глава СПЧ одобряет идею создать трибунал для оценки действий Киева - РИА Новости, 22.05.2025
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01:37 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/spch-2018371555.html
Глава СПЧ одобряет идею создать трибунал для оценки действий Киева
Глава СПЧ одобряет идею создать трибунал для оценки действий Киева - РИА Новости, 22.05.2025
Глава СПЧ одобряет идею создать трибунал для оценки действий Киева
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека каждые три месяца рассылает в международные организации материалы о преступлениях... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T01:37:00+03:00
2025-05-22T01:37:00+03:00
россия
валерий фадеев
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
вооруженные силы украины
оон
евросоюз
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека каждые три месяца рассылает в международные организации материалы о преступлениях ВСУ против мирного российского населения, рассказал РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев. "Мы отправляем материалы о преступлениях каждый квартал", - отметил Фадеев в разговоре с агентством. Совет рассылает информацию о преступлениях ВСУ против мирных граждан в международные структуры, такие как ООН, ЕС, ОБСЕ, общественные организации, иностранные посольства и ведущие мировые СМИ. Глава СПЧ также подчеркнул, что положительно относится к созданию после завершения специальной военной операции международного трибунала, который оценил бы действия киевского режима. "Преступлений тысячи. Мы какой-то реестр ведем, (председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов - ред.) Максим Григорьев ведет, причем он собирает свидетельства живых людей, видео с ними записывает, это очень важно, это все пригодится", - добавил Фадеев.
https://ria.ru/20250429/ukraina-2014077239.html
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россия, валерий фадеев, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), вооруженные силы украины, оон, евросоюз, общество
Россия, Валерий Фадеев, Максим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии), Вооруженные силы Украины, ООН, Евросоюз, Общество
Глава СПЧ одобряет идею создать трибунал для оценки действий Киева

Фадеев: СПЧ рассылает в международные организации материалы о преступлениях ВСУ

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСоветник президента России, председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник президента России, председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Советник президента России, председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека каждые три месяца рассылает в международные организации материалы о преступлениях ВСУ против мирного российского населения, рассказал РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев.
"Мы отправляем материалы о преступлениях каждый квартал", - отметил Фадеев в разговоре с агентством.
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Совет рассылает информацию о преступлениях ВСУ против мирных граждан в международные структуры, такие как ООН, ЕС, ОБСЕ, общественные организации, иностранные посольства и ведущие мировые СМИ.
Глава СПЧ также подчеркнул, что положительно относится к созданию после завершения специальной военной операции международного трибунала, который оценил бы действия киевского режима.
"Преступлений тысячи. Мы какой-то реестр ведем, (председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов - ред.) Максим Григорьев ведет, причем он собирает свидетельства живых людей, видео с ними записывает, это очень важно, это все пригодится", - добавил Фадеев.
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