https://ria.ru/20250522/sobyanin-2018413252.html
ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву
ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 22.05.2025
ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву
Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T10:23:00+03:00
2025-05-22T10:23:00+03:00
2025-05-22T11:07:00+03:00
москва
безопасность
сергей собянин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале."Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин.
https://ria.ru/20250522/kamensk-2018384476.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, безопасность, сергей собянин
Москва, Безопасность, Сергей Собянин
ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву
Собянин: ПВО отразила атаку двух беспилотников, летевших на Москву