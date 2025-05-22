https://ria.ru/20250522/sobyanin-2018413252.html

ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву

ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 22.05.2025

ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву

Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T10:23:00+03:00

2025-05-22T10:23:00+03:00

2025-05-22T11:07:00+03:00

москва

безопасность

сергей собянин

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале."Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин.

https://ria.ru/20250522/kamensk-2018384476.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, безопасность, сергей собянин