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СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Курскую область
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 22.05.2025
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Курскую область
После удара ВСУ по Льгову в Курской области возбудили уголовное дело о теракте, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T23:34:00+03:00
2025-05-22T23:34:00+03:00
2025-05-22T23:50:00+03:00
происшествия
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льгов
курская область
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
александр хинштейн
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. После удара ВСУ по Льгову в Курской области возбудили уголовное дело о теракте, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России. Ранее в четверг врио губернатора региона Александр Хинштейн заявил об украинской атаке на город, пострадали 12 мирных жителей, среди них двое детей."Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части третьей статьи 205 УК России ("Террористический акт")", — рассказали в ведомстве. Отмечается, что во время предварительного следствия установят и привлекут к уголовной ответственности украинских боевиков, совершивших это преступление. После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. Так, в четверг при обстреле ВСУ Беловского района погиб человек, еще двое мужчин получили множественные осколочные ранения.В регионе действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250522/kursk-2018555272.html
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происшествия, россия, льгов, курская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), александр хинштейн
Происшествия, Россия, Льгов, Курская область, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Хинштейн
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Курскую область
СК завел дело о теракте в курском Льгове после атаки ВСУ