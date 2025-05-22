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ВСУ могли нанести удар по Льгову при помощи РСЗО HIMARS - РИА Новости, 23.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:52 22.05.2025 (обновлено: 10:05 23.05.2025)
https://ria.ru/20250522/sk-2018552474.html
ВСУ могли нанести удар по Льгову при помощи РСЗО HIMARS
ВСУ могли нанести удар по Льгову при помощи РСЗО HIMARS - РИА Новости, 23.05.2025
ВСУ могли нанести удар по Льгову при помощи РСЗО HIMARS
ВСУ могли ударить по Льгову в Курской области при помощи РСЗО HIMARS, сообщил РИА Новости сотрудник военного следственного управления Следственного комитета... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-22T22:52:00+03:00
2025-05-23T10:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
льгов
курская область
россия
вооруженные силы украины
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ЛЬГОВ (Курская обл.), 22 мая — РИА Новости. ВСУ могли ударить по Льгову в Курской области при помощи РСЗО HIMARS, сообщил РИА Новости сотрудник военного следственного управления Следственного комитета России.Ранее в четверг врио губернатора региона Александр Хинштейн заявил об украинской атаке на город, пострадали 12 мирных жителей, среди них двое детей. "В настоящее время сотрудниками Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации производится осмотр последствий обстрела в населенном пункте Льгов Курской области. В результате осмотра обнаружены фрагменты и осколки, предположительно, от РСЗО HIMARS. Все они будут изъяты и отправлены на экспертизу", — рассказал собеседник агентства. Сотрудники военных следственных органов осмотрели место обстрела и установили обстоятельства удара. Как уточнил источник, все пострадавшие находятся в лечебных учреждениях, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Собеседник добавил, что после атаки посекло фасад многоквартирного жилого дома у места удара, там также выбило окна.После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. Так, в четверг при обстреле ВСУ Беловского района погиб человек, еще двое мужчин получили множественные осколочные ранения.В регионе действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250522/putin-2018498366.html
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Удар по курскому Льгову мог быть нанесен из РСЗО HIMARS
Удар по курскому Льгову мог быть нанесен из РСЗО HIMARS, сообщили РИА Новости в военном следствии СК.
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происшествия, льгов, курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Льгов, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ могли нанести удар по Льгову при помощи РСЗО HIMARS

СК: ВСУ могли нанести удар по Льгову в Курской области при помощи HIMARS

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ЛЬГОВ (Курская обл.), 22 мая — РИА Новости. ВСУ могли ударить по Льгову в Курской области при помощи РСЗО HIMARS, сообщил РИА Новости сотрудник военного следственного управления Следственного комитета России.
Ранее в четверг врио губернатора региона Александр Хинштейн заявил об украинской атаке на город, пострадали 12 мирных жителей, среди них двое детей.
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"В настоящее время сотрудниками Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации производится осмотр последствий обстрела в населенном пункте Льгов Курской области. В результате осмотра обнаружены фрагменты и осколки, предположительно, от РСЗО HIMARS. Все они будут изъяты и отправлены на экспертизу", — рассказал собеседник агентства.
Сотрудники военных следственных органов осмотрели место обстрела и установили обстоятельства удара.
Как уточнил источник, все пострадавшие находятся в лечебных учреждениях, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Собеседник добавил, что после атаки посекло фасад многоквартирного жилого дома у места удара, там также выбило окна.
После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. Так, в четверг при обстреле ВСУ Беловского района погиб человек, еще двое мужчин получили множественные осколочные ранения.
В регионе действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛьговКурская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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