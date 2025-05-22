https://ria.ru/20250522/sk-2018552474.html

ВСУ могли нанести удар по Льгову при помощи РСЗО HIMARS

ВСУ могли нанести удар по Льгову при помощи РСЗО HIMARS - РИА Новости, 23.05.2025

ВСУ могли нанести удар по Льгову при помощи РСЗО HIMARS

ВСУ могли ударить по Льгову в Курской области при помощи РСЗО HIMARS, сообщил РИА Новости сотрудник военного следственного управления Следственного комитета... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-22T22:52:00+03:00

2025-05-22T22:52:00+03:00

2025-05-23T10:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ЛЬГОВ (Курская обл.), 22 мая — РИА Новости. ВСУ могли ударить по Льгову в Курской области при помощи РСЗО HIMARS, сообщил РИА Новости сотрудник военного следственного управления Следственного комитета России.Ранее в четверг врио губернатора региона Александр Хинштейн заявил об украинской атаке на город, пострадали 12 мирных жителей, среди них двое детей. "В настоящее время сотрудниками Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации производится осмотр последствий обстрела в населенном пункте Льгов Курской области. В результате осмотра обнаружены фрагменты и осколки, предположительно, от РСЗО HIMARS. Все они будут изъяты и отправлены на экспертизу", — рассказал собеседник агентства. Сотрудники военных следственных органов осмотрели место обстрела и установили обстоятельства удара. Как уточнил источник, все пострадавшие находятся в лечебных учреждениях, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Собеседник добавил, что после атаки посекло фасад многоквартирного жилого дома у места удара, там также выбило окна.После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. Так, в четверг при обстреле ВСУ Беловского района погиб человек, еще двое мужчин получили множественные осколочные ранения.В регионе действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250522/putin-2018498366.html

https://ria.ru/20250522/bespilotnik-2018552238.html

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Удар по курскому Льгову мог быть нанесен из РСЗО HIMARS Удар по курскому Льгову мог быть нанесен из РСЗО HIMARS, сообщили РИА Новости в военном следствии СК. 2025-05-22T22:52 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, льгов, курская область, россия, вооруженные силы украины