https://ria.ru/20250522/simonjan-2018490295.html
Симоньян заявила, что хотела бы разделить орден с миллионами сограждан
Симоньян заявила, что хотела бы разделить орден с миллионами сограждан - РИА Новости, 22.05.2025
Симоньян заявила, что хотела бы разделить орден с миллионами сограждан
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян во время награждения орденом "За заслуги перед Отечеством" III... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T16:24:00+03:00
2025-05-22T16:24:00+03:00
2025-05-22T16:40:00+03:00
общество
россия
маргарита симоньян
владимир путин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян во время награждения орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени заявила, что хотела бы разделить эту награду с миллионами сограждан, которые трудятся с не меньшей отдачей и патриотизмом. Президент России Владимир Путин на церемонии в Кремле вручил Симоньян орден "За заслуги перед Отечеством" III степени. "Я бы хотела разделить эту награду с миллионами своих сограждан, которые не были пока еще в этом зале, но трудятся с не меньшей отдачей, с не меньшим усердием и с не меньшим патриотизмом. И уверена, когда-нибудь в этом зале окажутся", - сказала Симоньян в ходе церемонии вручения государственных наград.
https://ria.ru/20250522/putin-2018476977.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин вручил главреду медиагруппы "Россия сегодня" Маргарите Симоньян орден "За заслуги перед Отечеством" III степени
Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, которой Путин вручил орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, сказала, что хотела бы разделить эту награду с миллионами своих сограждан.
Которые не были пока еще в этом зале, но трудятся с не меньшей отдачей, с не меньшим усердием и с не меньшим патриотизмом
2025-05-22T16:24
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, маргарита симоньян, владимир путин
Общество, Россия, Маргарита Симоньян, Владимир Путин
Симоньян заявила, что хотела бы разделить орден с миллионами сограждан
Симоньян заявила, что хочет разделить полученную награду с миллионом сограждан