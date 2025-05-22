https://ria.ru/20250522/simonjan-2018490295.html

Симоньян заявила, что хотела бы разделить орден с миллионами сограждан

Симоньян заявила, что хотела бы разделить орден с миллионами сограждан - РИА Новости, 22.05.2025

Симоньян заявила, что хотела бы разделить орден с миллионами сограждан

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян во время награждения орденом "За заслуги перед Отечеством" III... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T16:24:00+03:00

2025-05-22T16:24:00+03:00

2025-05-22T16:40:00+03:00

общество

россия

маргарита симоньян

владимир путин

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян во время награждения орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени заявила, что хотела бы разделить эту награду с миллионами сограждан, которые трудятся с не меньшей отдачей и патриотизмом. Президент России Владимир Путин на церемонии в Кремле вручил Симоньян орден "За заслуги перед Отечеством" III степени. "Я бы хотела разделить эту награду с миллионами своих сограждан, которые не были пока еще в этом зале, но трудятся с не меньшей отдачей, с не меньшим усердием и с не меньшим патриотизмом. И уверена, когда-нибудь в этом зале окажутся", - сказала Симоньян в ходе церемонии вручения государственных наград.

https://ria.ru/20250522/putin-2018476977.html

россия

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Наталья Макарова

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Путин вручил главреду медиагруппы "Россия сегодня" Маргарите Симоньян орден "За заслуги перед Отечеством" III степени Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, которой Путин вручил орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, сказала, что хотела бы разделить эту награду с миллионами своих сограждан. Которые не были пока еще в этом зале, но трудятся с не меньшей отдачей, с не меньшим усердием и с не меньшим патриотизмом 2025-05-22T16:24 true PT1M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, маргарита симоньян, владимир путин