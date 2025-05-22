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В России разработали систему для управления техникой ночью без света фар - РИА Новости, 22.05.2025
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09:12 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/shvabe-2018402645.html
В России разработали систему для управления техникой ночью без света фар
В России разработали систему для управления техникой ночью без света фар - РИА Новости, 22.05.2025
В России разработали систему для управления техникой ночью без света фар
Холдинг "Швабе" разработал систему "Взгляд" для управления техникой в условиях недостаточной видимости, которая может видеть дорожную обстановку ночью без света РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T09:12:00+03:00
2025-05-22T09:12:00+03:00
безопасность
технологии
вадим калюгин
холдинг швабе
ростех
россия
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Холдинг "Швабе" разработал систему "Взгляд" для управления техникой в условиях недостаточной видимости, которая может видеть дорожную обстановку ночью без света фар, её поставки в войска скоро начнутся, сообщили в пресс-службе Ростеха. "Холдинг "Швабе" госкорпорации Ростех создал тепловизор "Взгляд" для управления техникой в условиях ограниченной видимости. Прибор позволяет обнаруживать объекты на большой дальности, а также видеть дорогу ночью, в тумане или когда лобовое стекло закрыто броней. Система прошла испытания в условиях, приближенных к боевым, и в ближайшее время начнет поставляться в войска", - говорится в сообщении. Отмечается, что в конструкции применены отечественные комплектующие. Комплекс состоит из тепловизионной камеры, которая ставится снаружи машины, и монитора, на котором оптика высокого разрешения создаёт изображение в реальном времени, в кабине рядом с водителем. В госкорпорации подчеркнули, что "Взгляд" позволяет отчетливо видеть дорожную обстановку при плохой видимости, ночью без фар, а также при повреждении или загрязнении лобового стекла. Также комплекс предназначен для автомобилей с бронекабинами или дополнительной защитой, у которых ограничен обзор. Кроме того, система эффективно обнаруживает людей и технику на значительном расстоянии. Как рассказал гендиректор "Швабе" Вадим Калюгин, слова которого приводит пресс-служба, работоспособность и надёжность системы была подтверждена в ходе испытаний. "Разработка легко устанавливается на любое транспортное средство. Одно из преимуществ – отсутствие засветок на экране монитора от внешних и внутренних источников света. В ближайшее время эта система начнет поставляться в войска", – сказал Калюгин. Холдинг "Швабе" вносит значительный вклад в укрепление обороноспособности страны, разрабатывая и производя высокотехнологичные лазерные комплексы, оптико-электронные устройства и системы для всех видов и родов войск российской армии.
https://ria.ru/20250521/kiberbezopasnost-2018239925.html
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безопасность, технологии, вадим калюгин, холдинг швабе, ростех, россия
Безопасность, Технологии, Вадим Калюгин, Холдинг Швабе, Ростех, Россия
В России разработали систему для управления техникой ночью без света фар

"Швабе" разработал систему "Взгляд" для управления техникой ночью без света фар

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Холдинг "Швабе" разработал систему "Взгляд" для управления техникой в условиях недостаточной видимости, которая может видеть дорожную обстановку ночью без света фар, её поставки в войска скоро начнутся, сообщили в пресс-службе Ростеха.
"Холдинг "Швабе" госкорпорации Ростех создал тепловизор "Взгляд" для управления техникой в условиях ограниченной видимости. Прибор позволяет обнаруживать объекты на большой дальности, а также видеть дорогу ночью, в тумане или когда лобовое стекло закрыто броней. Система прошла испытания в условиях, приближенных к боевым, и в ближайшее время начнет поставляться в войска", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в конструкции применены отечественные комплектующие. Комплекс состоит из тепловизионной камеры, которая ставится снаружи машины, и монитора, на котором оптика высокого разрешения создаёт изображение в реальном времени, в кабине рядом с водителем.
В госкорпорации подчеркнули, что "Взгляд" позволяет отчетливо видеть дорожную обстановку при плохой видимости, ночью без фар, а также при повреждении или загрязнении лобового стекла. Также комплекс предназначен для автомобилей с бронекабинами или дополнительной защитой, у которых ограничен обзор. Кроме того, система эффективно обнаруживает людей и технику на значительном расстоянии.
Как рассказал гендиректор "Швабе" Вадим Калюгин, слова которого приводит пресс-служба, работоспособность и надёжность системы была подтверждена в ходе испытаний.
"Разработка легко устанавливается на любое транспортное средство. Одно из преимуществ – отсутствие засветок на экране монитора от внешних и внутренних источников света. В ближайшее время эта система начнет поставляться в войска", – сказал Калюгин.
Холдинг "Швабе" вносит значительный вклад в укрепление обороноспособности страны, разрабатывая и производя высокотехнологичные лазерные комплексы, оптико-электронные устройства и системы для всех видов и родов войск российской армии.
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БезопасностьТехнологииВадим КалюгинХолдинг ШвабеРостехРоссия
 
 
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