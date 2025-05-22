https://ria.ru/20250522/shvabe-2018402645.html

В России разработали систему для управления техникой ночью без света фар

В России разработали систему для управления техникой ночью без света фар - РИА Новости, 22.05.2025

В России разработали систему для управления техникой ночью без света фар

Холдинг "Швабе" разработал систему "Взгляд" для управления техникой в условиях недостаточной видимости, которая может видеть дорожную обстановку ночью без света РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T09:12:00+03:00

2025-05-22T09:12:00+03:00

2025-05-22T09:12:00+03:00

безопасность

технологии

вадим калюгин

холдинг швабе

ростех

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Холдинг "Швабе" разработал систему "Взгляд" для управления техникой в условиях недостаточной видимости, которая может видеть дорожную обстановку ночью без света фар, её поставки в войска скоро начнутся, сообщили в пресс-службе Ростеха. "Холдинг "Швабе" госкорпорации Ростех создал тепловизор "Взгляд" для управления техникой в условиях ограниченной видимости. Прибор позволяет обнаруживать объекты на большой дальности, а также видеть дорогу ночью, в тумане или когда лобовое стекло закрыто броней. Система прошла испытания в условиях, приближенных к боевым, и в ближайшее время начнет поставляться в войска", - говорится в сообщении. Отмечается, что в конструкции применены отечественные комплектующие. Комплекс состоит из тепловизионной камеры, которая ставится снаружи машины, и монитора, на котором оптика высокого разрешения создаёт изображение в реальном времени, в кабине рядом с водителем. В госкорпорации подчеркнули, что "Взгляд" позволяет отчетливо видеть дорожную обстановку при плохой видимости, ночью без фар, а также при повреждении или загрязнении лобового стекла. Также комплекс предназначен для автомобилей с бронекабинами или дополнительной защитой, у которых ограничен обзор. Кроме того, система эффективно обнаруживает людей и технику на значительном расстоянии. Как рассказал гендиректор "Швабе" Вадим Калюгин, слова которого приводит пресс-служба, работоспособность и надёжность системы была подтверждена в ходе испытаний. "Разработка легко устанавливается на любое транспортное средство. Одно из преимуществ – отсутствие засветок на экране монитора от внешних и внутренних источников света. В ближайшее время эта система начнет поставляться в войска", – сказал Калюгин. Холдинг "Швабе" вносит значительный вклад в укрепление обороноспособности страны, разрабатывая и производя высокотехнологичные лазерные комплексы, оптико-электронные устройства и системы для всех видов и родов войск российской армии.

https://ria.ru/20250521/kiberbezopasnost-2018239925.html

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безопасность, технологии, вадим калюгин, холдинг швабе, ростех, россия