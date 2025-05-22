https://ria.ru/20250522/sheremetevo-2018384747.html

В Шереметьево сняли временные ограничения

В Шереметьево сняли временные ограничения - РИА Новости, 22.05.2025

В Шереметьево сняли временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в столичном аэропорту "Шереметьево" сняты, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T05:45:00+03:00

2025-05-22T05:45:00+03:00

2025-05-22T05:45:00+03:00

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в столичном аэропорту "Шереметьево" сняты, сообщили в Росавиации. "В аэропорту Шереметьево в 4.10 сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. В Росавиации отметили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Временные ограничения в аэропорту вводились в среду дважды.

https://ria.ru/20250522/aeroport-2018383702.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность