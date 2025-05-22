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В Шереметьево сняли временные ограничения - РИА Новости, 22.05.2025
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05:45 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/sheremetevo-2018384747.html
В Шереметьево сняли временные ограничения
В Шереметьево сняли временные ограничения - РИА Новости, 22.05.2025
В Шереметьево сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в столичном аэропорту "Шереметьево" сняты, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T05:45:00+03:00
2025-05-22T05:45:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в столичном аэропорту "Шереметьево" сняты, сообщили в Росавиации. "В аэропорту Шереметьево в 4.10 сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. В Росавиации отметили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Временные ограничения в аэропорту вводились в среду дважды.
https://ria.ru/20250522/aeroport-2018383702.html
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шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В Шереметьево сняли временные ограничения

В Шереметьево сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовАэропорт "Шереметьево"
Аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Аэропорт "Шереметьево". Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в столичном аэропорту "Шереметьево" сняты, сообщили в Росавиации.
"В аэропорту Шереметьево в 4.10 сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
В Росавиации отметили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Временные ограничения в аэропорту вводились в среду дважды.
Пассажиры возле аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
05:27
 
Шереметьево (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
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