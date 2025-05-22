https://ria.ru/20250522/sheremetevo-2018377271.html

В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения

В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения - РИА Новости, 22.05.2025

В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту "Шереметьево", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T03:23:00+03:00

2025-05-22T03:23:00+03:00

2025-05-22T03:27:00+03:00

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту "Шереметьево", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 2.45 введены в аэропорту "Шереметьево". Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", - написал он.Ранее в среду на работу аэропорта уже вводились временные ограничения.

https://ria.ru/20250522/bezopasnost-2018372328.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность