https://ria.ru/20250522/shagal-2018426642.html
Пушкинский музей представит выставку Шагала в декабре
Пушкинский музей представит выставку Шагала в декабре - РИА Новости, 22.05.2025
Пушкинский музей представит выставку Шагала в декабре
Пушкинский музей представит в декабре выставку, посвященную творчеству Марка Шагала, сообщили в пресс-службе фестиваля "Интермузей". РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T11:24:00+03:00
2025-05-22T11:24:00+03:00
2025-05-22T11:24:00+03:00
музейные маршруты россии
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пушкинский музей представит в декабре выставку, посвященную творчеству Марка Шагала, сообщили в пресс-службе фестиваля "Интермузей"."В декабре Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина представит масштабную выставку, посвященную творчеству Марка Шагала", - говорится в сообщении."Драматический сюжет выставки выстраивается вокруг событий, происходивших в стране и мире, которые повлияли на жизнь и творчество Шагала. Мы хотим показать этапы становления большого мастера и найти общий знаменатель его творчества: Шагал – глубоко русский художник, опирающийся на традицию и культуру страны, в которой родился", – приводятся слова директора ГМИИ им. А.С. Пушкина Ольги Галактионовой на фестивале "Интермузей".Проект объединит практически все произведения художника, которые на сегодняшний день находятся в России, и представит мастера, чьи корни берут свое начало в Российской империи, в новом ракурсе – для нового поколения, которое не могло видеть исторические выставки мастера в нашей стране в прошлом.По словам создателей выставки, интригу кураторского решения музей хочет сохранить вплоть до открытия выставки в Белом зале ГМИИ в декабре, где одновременно начнутся традиционные "Декабрьские вечера" под руководством Юрия Башмета.Выставку можно будет посетить до марта 2026 года. Международный музейный фестиваль "Интермузей" проходит с 21 по 24 мая. -0-
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государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, марк шагал, россия
Музейные маршруты России, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Марк Шагал, Россия
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пушкинский музей представит в декабре выставку, посвященную творчеству Марка Шагала, сообщили в пресс-службе фестиваля "Интермузей".
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"В декабре Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина представит масштабную выставку, посвященную творчеству Марка Шагала", - говорится в сообщении.
"Драматический сюжет выставки выстраивается вокруг событий, происходивших в стране и мире, которые повлияли на жизнь и творчество Шагала. Мы хотим показать этапы становления большого мастера и найти общий знаменатель его творчества: Шагал – глубоко русский художник, опирающийся на традицию и культуру страны, в которой родился", – приводятся слова директора ГМИИ им. А.С. Пушкина Ольги Галактионовой на фестивале "Интермузей".
Проект объединит практически все произведения художника, которые на сегодняшний день находятся в России, и представит мастера, чьи корни берут свое начало в Российской империи, в новом ракурсе – для нового поколения, которое не могло видеть исторические выставки мастера в нашей стране в прошлом.
По словам создателей выставки, интригу кураторского решения музей хочет сохранить вплоть до открытия выставки в Белом зале ГМИИ в декабре, где одновременно начнутся традиционные "Декабрьские вечера" под руководством Юрия Башмета.
Выставку можно будет посетить до марта 2026 года. Международный музейный фестиваль "Интермузей" проходит с 21 по 24 мая. -0-