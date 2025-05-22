https://ria.ru/20250522/shagal-2018426642.html

Пушкинский музей представит выставку Шагала в декабре

Пушкинский музей представит выставку Шагала в декабре - РИА Новости, 22.05.2025

Пушкинский музей представит выставку Шагала в декабре

Пушкинский музей представит в декабре выставку, посвященную творчеству Марка Шагала, сообщили в пресс-службе фестиваля "Интермузей". РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T11:24:00+03:00

2025-05-22T11:24:00+03:00

2025-05-22T11:24:00+03:00

музейные маршруты россии

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

марк шагал

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018425752_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d3ce01178e97e799de4b73a324e2d525.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пушкинский музей представит в декабре выставку, посвященную творчеству Марка Шагала, сообщили в пресс-службе фестиваля "Интермузей"."В декабре Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина представит масштабную выставку, посвященную творчеству Марка Шагала", - говорится в сообщении."Драматический сюжет выставки выстраивается вокруг событий, происходивших в стране и мире, которые повлияли на жизнь и творчество Шагала. Мы хотим показать этапы становления большого мастера и найти общий знаменатель его творчества: Шагал – глубоко русский художник, опирающийся на традицию и культуру страны, в которой родился", – приводятся слова директора ГМИИ им. А.С. Пушкина Ольги Галактионовой на фестивале "Интермузей".Проект объединит практически все произведения художника, которые на сегодняшний день находятся в России, и представит мастера, чьи корни берут свое начало в Российской империи, в новом ракурсе – для нового поколения, которое не могло видеть исторические выставки мастера в нашей стране в прошлом.По словам создателей выставки, интригу кураторского решения музей хочет сохранить вплоть до открытия выставки в Белом зале ГМИИ в декабре, где одновременно начнутся традиционные "Декабрьские вечера" под руководством Юрия Башмета.Выставку можно будет посетить до марта 2026 года. Международный музейный фестиваль "Интермузей" проходит с 21 по 24 мая. -0-

https://ria.ru/20250424/podvignaroda-2013106161.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, марк шагал, россия