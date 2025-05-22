https://ria.ru/20250522/semya-2018447348.html

Губернатор Ставрополья объявил расширение мер для поддержки семей с детьми

Губернатор Ставрополья объявил расширение мер для поддержки семей с детьми - РИА Новости, 22.05.2025

Губернатор Ставрополья объявил расширение мер для поддержки семей с детьми

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в рамках ежегодного послания анонсировал расширение мер для поддержки семей с детьми, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T13:09:00+03:00

2025-05-22T13:09:00+03:00

2025-05-22T13:09:00+03:00

ставропольский край

ставропольский край

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в рамках ежегодного послания анонсировал расширение мер для поддержки семей с детьми, сообщает пресс-служба регионального правительства. Губернатор подчеркнул, что Год семьи, которым по инициативе президента Владимира Путина стал 2024 год в России, помог сфокусировать внимание государства на поддержке материнства, детства, семей с детьми. На поддержку семей с детьми, в том числе за счет реализации краевых госпрограмм, в прошлом году в крае было направлено 42 миллиарда рублей. Это сопоставимо по объему с пятой частью годового регионального бюджета. Различные виды помощи и поддержки были предоставлены 193 тысячам ставропольских семей, в которых воспитывается 362 тысячи детей. Весомым результатом этой работы стало увеличение числа многодетных семей на Ставрополье. За год их количество выросло почти на 5 тысяч. Теперь в крае около 50 тысяч многодетных семей. В них растут 168 тысяч детей. "Год семьи завершился лишь календарно, но его идеология из нашей повестки уходить не должна. Работа должна быть системной. В декабре мы приняли краевой закон о некоторых мерах для повышения рождаемости. В нем комплекс льгот для семей, для женщин с маленькими детьми. Для пар, которые хотят стать родителями. На их поддержку до 2027 года включительно мы направим более полутора миллиардов рублей", — приводит пресс-служба слова Владимирова. Получит продолжение и поддержка многодетных семей. С 1 января 2026 года в рамках краевого закона о соцподдержке многодетных будут предоставляться дополнительные денежные компенсации. Многодетные семьи смогут получать поддержку с оплатой жилищно-коммунальных услуг, приобретением школьной одежды, проездом детей в общественном транспорте, питанием школьников и студентов средних профессиональных образовательных учреждений. Необходимые для этого средства Владимиров поручил предусмотреть в проекте краевого бюджета на 2026 год и учесть на трехлетний горизонт планирования.

https://ria.ru/20250522/stavropole-2018436460.html

https://ria.ru/20250522/natsproekty-2018433347.html

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ставропольский край, россия, владимир владимиров