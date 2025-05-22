https://ria.ru/20250522/sapery-2018385091.html

Саперы начали очистку острова Шумшу от взрывоопасных предметов

Саперы начали очистку острова Шумшу от взрывоопасных предметов - РИА Новости, 22.05.2025

Саперы начали очистку острова Шумшу от взрывоопасных предметов

Саперы дислоцированного на Сахалине армейского корпуса Восточного военного округа начали очистку курильского острова Шумшу от взрывоопасных предметов, сообщает... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T05:48:00+03:00

2025-05-22T05:48:00+03:00

2025-05-22T05:48:00+03:00

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 мая – РИА Новости. Саперы дислоцированного на Сахалине армейского корпуса Восточного военного округа начали очистку курильского острова Шумшу от взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба ведомства. По ее информации, военнослужащие сводного отряда разминирования армейского корпуса ВВО работают на месте будущего военно-исторического мемориального комплекса, приуроченного к 80-летию Великой Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. "Саперы приступили к сплошной очистке участка местности сектора реконструкции взлетно-посадочной полосы в районе населенного пункта Байково", - говорится в сообщении. Отряд прибыл на Шумшу морским путем из сахалинского порта Корсаков на килекторном судне Тихоокеанского флота. По прибытии на остров военнослужащие оборудовали полевой лагерь, провели инженерную разведку местности и определили сектора для выполнения поставленной задачи. В составе саперной группы более 20 военнослужащих, в помощь ей даны пять единиц специальной техники. Также для проведения работ получено 100 килограммов взрывчатого вещества. "Общая площадь работ составляет 43 гектара. Проведение мероприятий по расчистке территории планируется завершить до 30 июня текущего года", - сообщает пресс-служба ВВО. Отмечается, что военные работают во взаимодействии с представителями администрации Сахалинской области и общественного движения "Клубы исторической реконструкции России".

https://ria.ru/20250214/kurily-1999285911.html

https://ria.ru/20250426/razminirovanie-2013592379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сахалин, япония, корсаков, общество