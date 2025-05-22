https://ria.ru/20250522/sanktsii-2018377537.html

СМИ: Украина представит Европе Белую книгу с требованиями новых санкций

СМИ: Украина представит Европе Белую книгу с требованиями новых санкций - РИА Новости, 22.05.2025

СМИ: Украина представит Европе Белую книгу с требованиями новых санкций

Украина собирается требовать от Европы ужесточения санкций на фоне отказа США вводить ограничительные меры, пишет Reuters. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T03:24:00+03:00

2025-05-22T03:24:00+03:00

2025-05-22T03:27:00+03:00

в мире

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евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Украина собирается требовать от Европы ужесточения санкций на фоне отказа США вводить ограничительные меры, пишет Reuters."Украина на следующей неделе обратится к ЕС с просьбой рассмотреть новые масштабные шаги по изоляции Москвы, включая арест российских активов и введение санкций в отношении некоторых покупателей российской нефти, поскольку президент США Дональд Трамп отказался от ужесточения санкций", — указано в статье.В материале отмечается, что Киев представит так называемую Белую книгу, в которой будет более чем 40 страниц рекомендаций к ЕС по санкциям."Украина обеспокоена тем, что отход Вашингтона от санкций также может вызвать колебания в Брюсселе, в котором традиционно требуется согласие всех 27 стран для принятия нового пакета санкций", — заключило агентство.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250521/kallas-2018151060.html

https://ria.ru/20250521/kitaj-2018200705.html

https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html

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