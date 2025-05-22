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СМИ: Украина представит Европе Белую книгу с требованиями новых санкций - РИА Новости, 22.05.2025
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03:24 22.05.2025 (обновлено: 03:27 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/sanktsii-2018377537.html
СМИ: Украина представит Европе Белую книгу с требованиями новых санкций
СМИ: Украина представит Европе Белую книгу с требованиями новых санкций - РИА Новости, 22.05.2025
СМИ: Украина представит Европе Белую книгу с требованиями новых санкций
Украина собирается требовать от Европы ужесточения санкций на фоне отказа США вводить ограничительные меры, пишет Reuters. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T03:24:00+03:00
2025-05-22T03:27:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Украина собирается требовать от Европы ужесточения санкций на фоне отказа США вводить ограничительные меры, пишет Reuters."Украина на следующей неделе обратится к ЕС с просьбой рассмотреть новые масштабные шаги по изоляции Москвы, включая арест российских активов и введение санкций в отношении некоторых покупателей российской нефти, поскольку президент США Дональд Трамп отказался от ужесточения санкций", — указано в статье.В материале отмечается, что Киев представит так называемую Белую книгу, в которой будет более чем 40 страниц рекомендаций к ЕС по санкциям."Украина обеспокоена тем, что отход Вашингтона от санкций также может вызвать колебания в Брюсселе, в котором традиционно требуется согласие всех 27 стран для принятия нового пакета санкций", — заключило агентство.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250521/kallas-2018151060.html
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в мире, сша, россия, украина, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, США, Россия, Украина, Евросоюз, Санкции в отношении России
СМИ: Украина представит Европе Белую книгу с требованиями новых санкций

Reuters: Украина представит ЕС 40 страниц рекомендаций по санкциям против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Украина собирается требовать от Европы ужесточения санкций на фоне отказа США вводить ограничительные меры, пишет Reuters.
"Украина на следующей неделе обратится к ЕС с просьбой рассмотреть новые масштабные шаги по изоляции Москвы, включая арест российских активов и введение санкций в отношении некоторых покупателей российской нефти, поскольку президент США Дональд Трамп отказался от ужесточения санкций", — указано в статье.
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В материале отмечается, что Киев представит так называемую Белую книгу, в которой будет более чем 40 страниц рекомендаций к ЕС по санкциям.
"Украина обеспокоена тем, что отход Вашингтона от санкций также может вызвать колебания в Брюсселе, в котором традиционно требуется согласие всех 27 стран для принятия нового пакета санкций", — заключило агентство.
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В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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