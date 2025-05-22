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В аэропорту Самары сняли ограничения - РИА Новости, 22.05.2025
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13:30 22.05.2025 (обновлено: 13:31 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/samara-2018452747.html
В аэропорту Самары сняли ограничения
В аэропорту Самары сняли ограничения - РИА Новости, 22.05.2025
В аэропорту Самары сняли ограничения
В аэропорту Самары с 13.15 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2025
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самара
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
курумоч (аэропорт)
россия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В аэропорту Самары с 13.15 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале."В аэропорту Самара (Курумоч) в 13.15 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.
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самара, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), курумоч (аэропорт), россия
Самара, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Курумоч (аэропорт), Россия
В аэропорту Самары сняли ограничения

В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Анар МовсумовАэропорт Самары "Курумоч"
Аэропорт Самары Курумоч - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Аэропорт Самары "Курумоч". Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В аэропорту Самары с 13.15 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.
"В аэропорту Самара (Курумоч) в 13.15 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.
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СамараФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Курумоч (аэропорт)Россия
 
 
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