https://ria.ru/20250522/samara-2018452747.html

В аэропорту Самары сняли ограничения

В аэропорту Самары сняли ограничения - РИА Новости, 22.05.2025

В аэропорту Самары сняли ограничения

В аэропорту Самары с 13.15 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2025

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самара

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

курумоч (аэропорт)

россия

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В аэропорту Самары с 13.15 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале."В аэропорту Самара (Курумоч) в 13.15 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250522/ivanovo-2018450073.html

самара

россия

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самара, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), курумоч (аэропорт), россия