https://ria.ru/20250522/samara-2018438690.html
В аэропорту Самары ввели временные ограничения
В аэропорту Самары ввели временные ограничения - РИА Новости, 22.05.2025
В аэропорту Самары ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Самары, сообщила Росавиация. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T12:31:00+03:00
2025-05-22T12:31:00+03:00
2025-05-22T12:35:00+03:00
самара
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Самары, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск с 12.17 мск введены в аэропорту Самара (Курумоч; код ИКАО: UWWW)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250522/zhukovskiy-2018436951.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самара, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Самара, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Самары ввели временные ограничения
В аэропорту Самары ввели ограничения на прием и выпуск самолетов